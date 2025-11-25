نزار محروس: سورية ستكون الحصان الأسود في كأس العرب

- تأهل منتخب سورية إلى كأس العرب 2025 بعد فوزه على جنوب السودان، حيث أظهر الفريق تفوقاً مهارياً وتكتيكياً، بينما اعتمد المنافس على الجانب البدني دون تأثير يُذكر. - المدرب نزار محروس يشير إلى تحديات محتملة أمام منتخبات قوية مثل تونس وقطر، لكنه يثق في قدرة المدرب خوسيه لانا على إعداد الفريق بشكل جيد. - البطولة تُعد فرصة للاعبين السوريين للتألق والحصول على عقود احترافية، مع توقعات بأن يكون المنتخب السوري الحصان الأسود في المسابقة.

تحدث المدرب السوري، نزار محروس (62 عاماً)، عن تأهل "نسور قاسيون" إلى بطولة كأس العرب 2025، بعدما حسم مواجهة التصفيات أمام منتخب جنوب السودان، بهدفين مقابل لا شيء، اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى كشفه عن حظوظ كتيبة المدير الفني الإسباني، خوسيه لانا، في المسابقة.

وقال نزار محروس في حديثه الحصري مع "العربي الجديد": "التأهل إلى بطولة كأس العرب كان مستحقاً، وأتمنى أن يظهر منتخب سورية بشكل جيد في المسابقة، والمباراة أمام جنوب السودان كانت من طرف واحد، لأننا كنا الأفضل مهارياً وتكتيكاً، إذ إن منافسينا اعتمدوا على الجانب البدني كما توقعت، لأنهم يتمتعون بذلك، لكنهم دون تأثير يذكر في اللقاء، ونحن كنا الأفضل".

وتابع نزار محروس: "بحسب ما شاهدت في المواجهة، هناك العديد من الإيجابيات، لكننا ربما سنعاني مع المنتخبات الناضجة والقوية، خاصة أن المجموعة الأولى تضم تونس وقطر، بالإضافة إلى فلسطين، وهي منتخبات ملك تاريخاً في البطولة، لكنني متأكد أن خوسيه لانا سيقوم بقراءة فنية متأنية مع جهازه الفني، ونحن بصفتنا منتخباً سورياً نحب اللعب في مثل هذه المسابقات".

وأوضح: "منتخب سورية يظهر بشكل جيد، ولاعبونا يعطون أفضل ما عندهم، خاصة أن كأس العرب ستقام في قطر، التي تشتهر في هذا الوقت من السنة بالمناخ الجيد، بالإضافة إلى الملاعب المونديالية، وهذه فرصة لنجومنا، لكي يحظوا بعقود مع أندية ترغب بالتعاقد معهم، لأن البطولة مثل سوق عكاظ، وأعتقد أن منتخبنا سيكون الحصان الأسود".

وختم نزار محروس حديثه: "التخوف الوحيد بالنسبة لي، هو في خط الدفاع بوصفه منظومة وليس أفراداً، والهجوم لدينا به بعض اللاعبين السريعين في التحول الهجومي، وأتمنى أن يظهر منتخب سورية بشكل مميز في بطولة كأس العرب 2025، خاصة أن هذا المنتخب يتميز بوجود العديد من المواهب الشابة، التي تمتلك مستقبلاً ينتظرها".