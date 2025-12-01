نزار محروس: سورية أصبحت عُقدة لتونس

دمشق

العربي الجديد

01 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 20:00 (توقيت القدس)
كشف محروس أسباب فوز سورية على تونس في كأس العرب (العربي الجديد/Getty)
- قاد المدرب خوسيه لانا منتخب سوريا لتحقيق فوز مهم على تونس في كأس العرب 2025 بفضل قراءة جيدة للمباراة، حيث امتص غضب الخصم في الشوط الأول واعتمد على الدفاع والهجمات المرتدة.
- سجل ياسين سامية هدفاً مبكراً في الشوط الثاني، مما أربك تونس وأظهر مهارات النجم محمد الصلخدي وتألق الحارس شاهر الشاكر، بينما قاد عمر خريبين الفريق بفعالية.
- أكد نزار محروس أن الانتصار جاء نتيجة استبسال اللاعبين وتبديلات المدرب، معنوياً بعد الفوز على جنوب السودان، مما جعل سوريا عقدة لتونس.

تحدث المدرب السوري نزار محروس (62 عاماً) عن انتصار كتيبة المدرب الإسباني خوسيه لانا على منتخب تونس بهدف نظيف، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر. وقال نزار محروس في حديث خاص مع "العربي الجديد": "قام المدرب خوسيه لانا بقراءة جيدة للمباراة، واستطاع امتصاص غضب منتخب تونس في الشوط الأول، الذي كان يصول ويجول دون مخالب، واستمر هذا الشيء طيلة المباراة، فيما كان منتخبنا تمركز في مناطق الدفاع والهجمات المرتدة، وهذا ما رأيناه في أول 45 دقيقة، ولم تأتنا أي كرة خطرة".

وتابع: "دفع المدرب بالمهاجم ياسين سامية الذي كان مشاكساً، ويجيد الالتحامات والمساحات، وسبب إرباكاً مع عمر خريبين لمدافعي تونس، ونحن سجلنا هدفاً مبكراً في الشوط الثاني، ورأينا كيف أصبح لعب تونس عشوائياً، وتبعثرت أوراقه، ورأينا مهارات نجمنا محمد الصلخدي الذي كان مميزاً وكان نجماً، بالإضافة إلى حارس المرمى شاهر الشاكر الذي كان نجماً فوق العادة، وأدى عمر خريبين دوره القيادي".

قدم منتخب سورية مواجهة جيدة فنيا (الاتحاد السوري/فيسبوك)
كرة عربية
التحديثات الحية

سورية تجدد فوزها على تونس في كأس العرب بعد نسخة 2021 بانتصار ثمين

وختم نزار محروس حديثه: "المدرب خوسيه لانا قام بقراءة جيدة، بعدما استطاع الحفاظ على هدف الانتصار مستعيناً باستبسال نجومه وتبديلاته، وأصبحنا عُقدة منتخب تونس الذي خاض اللقاء تحت ضغط ما حدث قبل أربع سنوات في كأس العرب، لأنهم أرادوا ردّ اعتبارهم، لكن منتخب سورية دخل البطولة بمعنويات عالية بعد الانتصار على جنوب السودان في التصفيات، وكنا مميزين من الناحية الذهنية، لأن لاعبينا لم يرتكبوا الأخطاء، وفي النهاية استحققنا الفوز".

