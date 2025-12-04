نزار محروس: خريبين علامة فارقة ولانا خاطر أمام قطر ونجح

- تعادل منتخب سورية مع قطر في كأس العرب 2025 يُعتبر إنجازاً، حيث أظهر المدرب خوسيه لانا جرأة بتغيير خمسة لاعبين، مما أثمر عن أداء مميز في الشوط الثاني، خاصة بعد هدف قطر. - المدرب لانا اعتمد على تكتيك 4-4-1-1، مع التركيز على الدفاع المتأخر واستغلال سرعة اللاعبين، مما ساهم في إغلاق المساحات أمام قطر، باستثناء أكرم عفيف. - عمر خريبين كان نجم المباراة بتسجيله هدفاً عالمياً، بينما افتقد منتخب قطر للاعب اللمسة الأخيرة في منطقة الجزاء.

تحدث المدرب السوري نزار محروس (62 عاماً)، عن تعادل كتيبة المدير الفني الإسباني خوسيه لانا مع منتخب قطر بهدف لمثله، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025، التي تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وقال نزار محروس، في حديثه الخاص مع "العربي الجديد": "أبارك التعادل مع قطر، الذي أعتبره فوزاً، وفرصتنا كبيرة في التأهل إلى الدور المقبل، والمدرب خوسيه لانا حصل على دعم كبير للغاية من قِبل القيادات العليا والشارع الرياضي، بعد فوزنا على تونس، ما جعله يثق بنفسه بشكل غير محدود، ليدخل المباراة بتشكيلة مغايرة عن الأولى، رغم أن القاعدة تقول إن تشكيلتك المنتصرة يجب أن تلعب بها".

وتابع: "قام خوسيه لانا بتغيير خمسة لاعبين، وكانت عنده جرأة ومجازفة، ونلاحظ أنه قام بتقسيم المباراة إلى مراحل، والحرص على إنهاء الشوط الأول بالتعادل، ولاحظنا أنه قام بوضع عدد من اللاعبين على الدكة، مثل: الصلخدي، الأسود، كردغلي، سيمون أمين، وحارس المرمى إلياس هدايا، ونجح في هذه المجازفة، رغم استغرابنا".

وأضاف نزار محروس: "قام المدرب بإدخال هؤلاء النجوم في الشوط الثاني، وأصبحت لدينا نزعة هجومية، خاصة بعد هدف منتخب قطر، وآخر عشر دقائق كانت لمنتخب سورية، وعمر خريبين علامة فارقة، والهدف الذي سجله عالمي، ويظهر مدى خبرته التي اكتسبها، وهو نجم مميز في التسديد، وبالنسبة لمنتخب قطر فإنه افتقد في منطقة الجزاء النجم صاحب اللمسة الأخيرة، باستثناء أكرم عفيف، الذي كان يؤدي دور صانع لعب، وطريقة مدرب العنابي، الإسباني جولين لوبيتيغي، كانت 4-1-4-1، واعتمد على إديلسون في الجهة اليمنى، الذي مرر كرة الهدف، وهمام أحمد على اليسار".

وأردف: "منتخب سورية لعب على الدفاع المتأخر، لسحب المنافس واستغلال المساحات عن طريق النجوم أصحاب السرعة لدينا، مثل المواس والحلاق، وفي الشوط الثاني، قام المدرب خوسيه لانا بطريقته الهادئة بإجراء تبديلات أظهرت ثقته بنفسه، والتعادل انتصار بالنسبة لنا، والمباراة كانت ممتعة للغاية، وفي المحصلة مديرنا الفني نجح في قراءة اللقاء بشكل جيد، ونرفع له القبعة في الاختبارين، مع منتخبين متأهلين إلى كأس العالم 2026".

وختم نزار محروس حديثه بالقول: "الرسم الذي لعب به منتخب سورية هو 4-4-1-1 بشكل عمودي، وعندما نفقد الكرة، كان هناك تسعة لاعبين يعودون، وهذا التكتيك اعتاد عليه نجومنا، لذلك قمنا بإغلاق المساحات أمام نجوم قطر باستثناء أكرم عفيف، الذي بقي وحيداً، ولا يوجد لدى العنابي لاعبون يدخلون خلف الخطوط، وكان اعتماده على أكرم عفيف، الذي دائماً ما يجد الحل ويجيد الصناعة".