- قاد نزار الرشدان منتخب الأردن إلى نهائي كأس العرب لأول مرة في تاريخه بتسجيله هدف الفوز على السعودية في نصف النهائي، مما يعكس حضوره القوي في اللحظات الحاسمة. - الرشدان يواصل تألقه في البطولات الكبرى، حيث سبق له أن سجل هدفاً قاتلاً في كأس أمم آسيا 2023 أمام العراق، مما ساهم في تأهل الأردن إلى ربع النهائي. - يُعتبر نزار الرشدان لاعباً بارزاً في صفوف "النشامى"، حيث يثبت قيمته في المواعيد الكبرى ويصنع الفارق في البطولات القارية والعربية.

واصل النجم الأردني نزار الرشدان (26 عاماً) ترسيخ اسمه لاعباً لا يغيب عن لحظات الحسم، بعدما قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العرب في قطر بتسجيله هدف الفوز على السعودية في الدور نصف النهائي من كرة رأسية متقنة، اليوم الاثنين، عكست حضوره الذهني والبدني في اللحظات الفاصلة، ومنحت "النشامى" بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وجاء هذا الانتصار ليمنح منتخب الأردن أول وصول في تاريخه إلى نهائي كأس العرب، عقب فوزه على السعودية بهدف من دون رد، ليضرب الأردنيون موعداً مرتقباً مع منتخب المغرب في المباراة النهائية المقررة يوم الخميس المقبل 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ولم يكن هدف الرشدان في شباك السعودية سوى امتداد لسجلّه الحافل بالأهداف المؤثرة، إذ سبق له أن خطف الأضواء في بطولة كأس أمم آسيا 2023، عندما سجّل هدفاً قاتلاً في الدقيقة الـ97 أمام منتخب العراق، ضمن الدور ثمن النهائي، في لحظة قلبت موازين اللقاء، بعد أن كان التعادل يسود 2-2، وقاد منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي بعد مواجهة حُسمت في أنفاسها الأخيرة، قبل أن يواصل "النشامى" مسيرتهم ببلوغ النهائي الذي خسروه أمام منتخب قطر حينها. وبين هدف حاسم في أمم آسيا وآخر لا يقل أهمية في كأس العرب، يواصل نزار الرشدان تأكيد قيمته لاعبَ المواعيد الكبرى الذي يحسن الظهور عندما تضيق المساحات وتتعاظم الضغوط، ليكتب اسمه أحدَ أبرز صنّاع الفارق في صفوف "النشامى" خلال البطولات القارية والعربية.