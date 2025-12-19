ندالا حكماً لافتتاح كأس أمم أفريقيا بين المغرب وجزر القمر

- الحكم الكونغولي جون جاك ندالا يقود افتتاح كأس أمم أفريقيا: تم اختياره لقيادة مباراة المغرب وجزر القمر، وهو من نخبة حكام القارة، أدار مباريات قوية مثل بيترو الأنغولي والترجي التونسي. - مسيرة ندالا التحكيمية المتميزة: بدأ في الدوري المحلي، أُدرج في قائمة حكام الفيفا 2013، وشارك في ملحق تصفيات كأس العالم 2022، واختير لمونديال 2026 وكأس العالم للأندية. - التحكيم العربي في البطولة: الموريتاني دحان بيدا سيكون حكم "الفار" في الافتتاح، وسبق أن أدار نهائي كأس أمم أفريقيا بين ساحل العاج ونيجيريا.

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم الكونغولي جون جاك ندالا (38 عاماً) لقيادة مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا، يوم الأحد، بين المنتخب المغربي، مستضيف البطولة، وجزر القمر، لحساب المجموعة الأولى، وهو من بين أفضل الحكام في القارة خلال العامين الأخيرين، وأدار العديد من المباريات القوية في مختلف المسابقات، منها لقاء بيترو الأنغولي والترجي التونسي في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا منذ أسابيع قليلة، وقد انتقد الترجي الرياضي بحدة بعض القرارات التي اتخذها الحكم الكونغولي في تلك المباراة.

وصعد ندالا بصبرٍ كل المحطات، ليكون ضمن نخبة الحكام في أفريقيا، وكانت أولى صافراته في الدوري المحلي، وأُدرج في قائمة حكام الفيفا عام 2013، ومنذ تلك الفترة، أصبح حاضراً في العديد من المواعيد القوية، منها ملحق تصفيات كأس العالم 2022 بين السنغال ومصر، كما كان حاضراً في أهم البطولات، وهو من بين الحكام الذين اختارهم الاتحاد الدولي ضمن القائمة الأولى لمونديال 2026، كما أنه كان حاضراً في كأس العالم للأندية الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية.

وسيكون التحكيم العربي ممثلاً في مباراة الافتتاح بالموريتاني دحان بيدا الذي سيكون حكم غرفة الفيديو المساعد "الفار"، وكان الحكم الموريتاني قد أدار نهائي كأس أمم أفريقيا في نسختها الأخيرة بين ساحل العاج ونيجيريا، وسيكون حاضراً في ضربة بداية النسخة الجديدة التي تبدو مثيرة باعتبار قيمة المنتخبات المشاركة وحجم استعدادات السلطات المغربية للبطولة.