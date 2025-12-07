نجوم من برشلونة وريال مدريد قريباً في الدوري السعودي وهذه رواتبهم

- يعتزم صندوق الاستثمار العام السعودي تعزيز دوري المحترفين عبر استقطاب نجوم من برشلونة وريال مدريد، مع التركيز على استدامة مالية أكبر وتحقيق رؤية 2030. - تشمل الأهداف الرئيسية ضم روبرت ليفاندوفسكي، أنطونيو روديغر، وديفيد ألابا، مع التركيز على عقودهم المنتهية لتجنب رسوم الانتقال الباهظة، مما يعزز الأداء الفني والقيادي. - تتراوح الرواتب المقترحة بين 25 و35 مليون يورو سنوياً لكل لاعب، مما يعكس تحولاً نحو سياسة اقتصادية أكثر انتقائية واستدامة.

يستعد صندوق الاستثمار العام السعودي لإطلاق مرحلة جديدة في استراتيجيته لتعزيز دوري المحترفين، عبر ضم نجوم من عملاقي الدوري الإسباني، برشلونة وريال مدريد. هذه الحملة المرتقبة تركز على استقدام أسماء كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مع إطار مالي أكثر ترشيداً واستدامة مقارنة بالسنوات الماضية، بينما تهدف الخطوة إلى رفع المستوى التنافسي للدوري السعودي وتحقيق رؤية 2030 الطموحة.

ووضع صندوق الاستثمار العام، وفقاً لما نشرته صحيفة "أس" الإسبانية، السبت، خطوطه الرئيسية لصفقات الصيف، إذ تتمحور الاستراتيجية الجديدة حول ضم اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء، لتجنب دفع رسوم انتقال باهظة للأندية الأوروبية، وتُركز هذه الرؤية على تعزيز الدوري بلاعبين يتمتعون بخبرة دولية كبيرة وتأثير فوري على الأداء الفني والقيادي.

وتضم قائمة الأهداف السعودية ثلاثة أسماء لامعة من الليغا، وهي المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من برشلونة، والمدافعان أنطونيو روديغر وديفيد ألابا من ريال مدريد، إذ تمثل هذه الأسماء مزيجاً من القدرة الهجومية والخبرة الدفاعية، وهي العناصر التي تسعى الأندية السعودية لتقوية صفوفها بها.

ولا يتضمن الاهتمام بليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو/حزيران 2026، تحركات في الميركاتو الشتوي، بل يُنظر إلى المهاجم البولندي على أنه خيار استراتيجي مفتوح للصيف المقبل، إذ سيتم تقييم موقفه التعاقدي والمالي في ذلك الوقت. وتتمثل الرغبة في إتمام الصفقة بأقل تكلفة انتقال ممكنة، أو حتى مجاناً إذا سمحت الظروف بذلك.

ويُعد روديغر وألابا، ثنائي دفاع ريال مدريد، الأكثر واقعية على المدى القريب، بما أن عقديهما ينتهيان في يونيو المقبل، مما يجعلهما هدفين رئيسيين للسعوديين، ويعتبر الصندوق أنهما يمثلان فرصة مثالية للانضمام مجاناً إلى الأندية السعودية في نهاية الموسم، لتوفير القيادة والخبرة اللازمتين للمشاريع الرياضية التي تبنى.

وتشير الرواتب المقترحة إلى تحوّل في السياسة الاقتصادية لصندوق الاستثمار العام نحو التحكم في الإنفاق، إذ أكدت مصادر سعودية أن المبالغ المخصصة للاعبي برشلونة وريال مدريد الثلاثة ستتراوح بين 25 مليون و35 مليون يورو سنوياً لكل لاعب. ويُعد هذا النطاق المالي، على الرغم من ضخامته، أقل بكثير من بعض الأرقام القياسية التي دُفعت لنجوم آخرين في السنوات السابقة، ما يعكس استراتيجية أكثر انتقائية واستدامة.

وستُعرض الصفقات المقترحة على أندية الدوري السعودي لاحقاً، إذ يهدف هذا النهج إلى تحسين الموارد وتعزيز التنافسية الداخلية بطريقة أكثر فعالية، ليؤكد أن الدوري السعودي مصمم ليكون وجهة كبرى دائمة لنجوم كرة القدم العالميين.