نجوم منتخب تونس يكشفون طموحاتهم في مونديال الناشئين بقطر

01 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 23:03 (توقيت القدس)
حظوظ منتخب تونس في مونديال الناشئين
يطمح منتخب تونس للناشئين إلى التألق، في مشاركته الرابعة بكأس العالم تحت 17 عاماً، التي ستحتضن قطر منافساتها، اعتباراً من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي على ملاعب أكاديمية أسباير، وقد سبق لصغار "نسور قرطاج" التأهل في مناسبتين إلى الدور الثاني من البطولة، خلال نسختي 2007 و2013، وكسبوا بطاقة التأهل بعد أن بلغوا ربع النهائي في بطولة أفريقيا الأخيرة.

وسينافس منتخب تونس للناشئين في المجموعة الرابعة خلال النهائيات، والتي تضمّ منتخبات الأرجنتين وبلجيكا وفيجي، وتأمل الجماهير التونسية في مشاهدة منتخبها يحصد أفضل النتائج في هذا المونديال، تزامناً مع بروز بعض الأسماء، وخاصة الحارس سليم بوعسكر، الذي يلعب لنادي روما الإيطالي، وكان قريباً من دعم منتخب تونس الأول في الفترة الماضية، ويُتوقع له مستقبل واعد، فيما تطمح عناصر أخرى للتألق.

وأكد نجوم منتخب تونس للناشئين، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، عزمهم على التألق في هذه النسخة، إذ اعترف اللاعب لؤي الغضبان بأنّ التأهل لمونديال قطر لم يكن سهلاً، مؤكداً الطموح للوصول إلى المربع الذهبي لتكون المشاركة تاريخية. أما زميله إلياس الضاوي فقد أشار إلى قيمة التحضيرات، التي قاموا بها من أجل إنجاح المشاركة، معتبراً أنهم يدخلون البطولة بثقة في قدراتهم بحثاً عن التألق. ومن جانبه، اعتبر مازن سلامة أن طموحات منتخب تونس لا حدود لها، لتشريف بلادهم في هذا الحدث العالمي، وأنهم يريدون الذهاب بعيداً، ويحدوهم الطموح في إسعاد الجماهير التي ستدعمهم.

