يستعد المنتخب التونسي لخوض لقاء مهم جداً أمام منتخب فلسطين، الخميس، في المجموعة الأولى من منافسات كأس العرب لكرة القدم، فيفا 2025، بعدما سبق أن وضعت قرعة البطولة المنتخبين في المجموعة الأولى إلى جانب البلد المنظّم قطر وسورية، لكن المواجهة ستكون خاصة واستثنائية بين تونس وفلسطين، الذي حقق انتصاراً مذهلاً على العنابي القطري بهدف نظيف، وبعد تأهله إلى النهائيات بعد الفوز في مباراة الملحق، ضد ليبيا بركلات الترجيح، إثر نهاية اللقاء بالتعادل السلبي حينها.

ومن جهتهم يرى ثلاثة لاعبين من المنتخب التونسي، وهم الحارسان أيمن دحمان ونور الدين الفرحاتي والمدافع مروان الصحراوي، أنّ اللعب ضد فلسطين سيكون حدثاً مميّزاً في حد ذاته، وذلك في تصريحات حصرية خصّوا بها موقع "العربي الجديد"، قبل سفر بعثة "نسور قرطاج" إلى الدوحة للمشاركة في البطولة.

وقال الحارس المتألق أيمن دحمان (28 سنة): "أتمنى التوفيق للجميع في هذه البطولة، وخاصة منتخب فلسطين، إنها دولة غالية على قلوبنا، كل التونسيين يحبّون فلسطين، أتمنى أن تقام المواجهة في صورة جيدة"، فيما اعتبر المدافع مروان الصحراوي (29 سنة) أنّ اللعب ضد "الفدائي" سيكون أمراً خاصاً بالنسبة للمنتخب التونسي.

وأضاف الصحراوي: "إنهم إخوتنا ولم ننسهم أبداً، لكن يجب أن نحاول نسيان كل هذه الأمور خلال التسعين دقيقة، وأن نركّز على المباراة حتى تكون جيدة ومميزة، وأعتقد أن هذه اللحظات ستبقى خالدة في ذاكرة جماهيرنا وجماهيرهم، وأتمنى التوفيق لكلا المنتخبين في البطولة، رحم الله شهداء فلسطين".

ومن جهته قال حارس مرمى منتخب تونس الإحتياطي نور الدين الفرحاتي (25 سنة): "إنها مواجهة خاصة جداً، نحن نحبّ الشعب الفلسطيني ونحبّ دولة فلسطين، نحن ندعم القضية، لكن للأسف فالعاطفة في جانب وكرة القدم في جانب آخر، ندافع عن راية وطننا وسنشارك من أجل اللقب".

ويلتقي المنتخبان يوم الخميس، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية، حيث فازت فلسطين على قطر في اللقاء الافتتاحي 1-0، يوم الاثنين الماضي، وفاز منتخب سورية على تونس بنفس النتيجة في انطلاق منافسات الدور الأول.