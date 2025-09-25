نجوم منتخب المغرب يرفعون سقف التحدي أمام المدرب وليد الركراكي

- يواصل نجوم منتخب المغرب تألقهم في الدوريات الأوروبية والعربية، مما يضع المدرب وليد الركراكي أمام تحدٍ لاختيار اللاعبين الأكثر جاهزية للمواجهة المرتقبة ضد البحرين في أكتوبر. - تألق المحترفين المغاربة مثل نصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي يعزز من الضغوط على الركراكي لتحقيق أداء جماعي قوي في بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة. - إصابة الحارس منير المحمدي تفتح الباب أمام مهدي بنعبيد ليكون بديلاً محتملاً، مع استمرار المنافسة على مركز حراسة المرمى في المنتخب المغربي.

يواصل نجوم منتخب المغرب لكرة القدم ترك بصمتهم في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، مع المواجهة المرتقبة ضد نظيره منتخب البحرين في التاسع من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعدما أصبح معظمهم أساسيين مع أنديتهم، لكن في الوقت نفسه يمثل تحدياً مضاعفاً بالنسبة إلى المدرب وليد الركراكي (50 عاماً)، الذي يجد نفسه أمام مهمة صعبة لاختيار أفضل الأسماء الأكثر جهوزية فنيا وبدنيا.

واستعاد المحترفون المغاربة مكانهم مع أنديتهم الأوروبية في الفترة الأخيرة وأصبح حضورهم في التشكيلة الأساسية لا غنى عنه، على غرار نصير مزراوي (27 عاماً) مع مانشستر يونايتد، وعبد الصمد الزلزولي (23 عاماً)، وسفيان أمرابط (29 عاماً) مع نادي ريال بيتيس الإسباني، وعبد الكبير عبقار (26 عاماً) مع خيتافي الإسباني، ويوسف لخديم، الذي يلعب أساسيا مع نادي آلافيس الإسباني، كما استعاد عز الدين أوناحي (25 عاماً) بريقه بعد انضمامه إلى نادي جيرونا الإسباني، شأنه شأن نايف أكرد (29 عاماً)، الذي يعد أحد أبرز الوجوه اللامعة في تشكيلة نادي مرسيليا الفرنسي.

ومن شأن توهج نجوم منتخب المغرب أن يزيد من الضغوط على المدرب وليد الركراكي، الذي تطالبه الجماهير بترجمة تألقهم أوروبيا إلى أداء جماعي متماسك يضمن حضورا قويا في الاستحقاقات القادمة، وتحديدا في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقررة إقامتها في المملكة بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني القادمين.

وفي خبر متصل، يبرز حارس نادي الوداد الرياضي المهدي بنعبيد (27 عاماً) أحد المرشحين بقوة لتعويض منير المحمدي (35 عاماً)، خلال المباراة الودية المرتقبة ضد البحرين، بعدما قدم أداء لافتا مع النادي الأحمر في المباريات الأخيرة، إذ من المرجح أن ينافس حارس الرجاء الرياضي مهدي الحرار (24 عاماً) على المركز الثاني في حراسة مرمى منتخب أسود الأطلس.

وأفادت معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الخميس، من مصدر في الجهاز الفني لمنتخب المغرب، رفض ذكر اسمه، بأن إصابة منير المحمدي، وعدم شفائه منها، حتى الآن تفتح الباب أمام إمكانية توجيه الدعوة إلى حارس من الدوري المحلي، مثل مهدي بنعبيد، الذي يبقى مرشحا بقوة للعودة مجددا إلى كتيبة القائد أشرف حكيمي (26 عاماً)، بشرط الحفاظ على تألقه في منافسات الدوري المحلي، دون أن يستبعد إمكانية عودة الحارس المخضرم منير المحمدي إلى قائمة منتخب أسود الأطلس بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة منتخب زامبيا في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري.