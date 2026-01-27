تختلف أعمار اللاعبين الذين يختتمون مسيرتهم بعالم كرة القدم، وفقاً للظروف البدنية، التنافسية، والاختيارات المهنية، فكثيرٌ من النجوم الذين لمعوا في بطولات كبرى اعتزلوا في أوائل الثلاثينيات أو منتصفها على غرار زين الدين زيدان مثلاً بعمر الـ34، الذي قرر وضع حدٍ لرحلته في قمة عطائه بعد مونديال 2006، بينما رمى البرازيلي، الظاهرة رونالدو المنديل بنفس العمر لكن بسبب الإصابات المتكررة في ركبته، وبين الأول الثاني تبرز فئة من اللاعبين استطاعت تجاوز سن الأربعين، وقررت مواصلة اللعب في الدوريات المحلية أو القارية، مع الحفاظ على مستوى تنافسي مقبول لتؤكد أن كرة القدم ليست محكومة بعمرٍ محددٍ بقدر ما ترتبط بالإرادة وإدارة المجهود، والتكيف مع تحديات اللعبة الحديثة، والمعرفة الكلية بقدرات الجسد.

في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي بلغ الكرواتي لوكا مودريتش عامه الـ40 وبدأ رحلة جديدة في عالم كرة القدم مختلفة عن كلّ ما سبق، حيث ينشط حالياً في نادي ميلان الإيطالي ويسعى معه لتحقيق لقب الدوري المحلي على غرار ما فعل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في السابق، في الوقت الذي قرر على سبيل المثال الألماني توني كروس، شريكه السابق في ريال مدريد الاعتزال بعمر الـ34 عاماً في سنة 2024، رغم أنّه كان قادراً على اللعب عدّة سنوات أخرى.

والبداية في قائمة اللاعبين الأربعينيين الأشهر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو من أبرز الأمثلة على استمرارية الأداء في كرة القدم رغم تقدّمه في السن بعد تجاوزه عمر الـ40 عاماً، لكنه لا يزال لاعباً مُهماً وفعالاً في صفوف نادي النصر السعودي ويُشكّل إضافية تهديفية ويشغل دور القائد الحقيقي في الفريق ومع منتخب البرتغال، ويسعى في الوقت الحالي للمشاركة في كأس العالم 2026 والتي ستكون على الأرجح الأخيرة في مسيرته قبل الاعتزال المتوقع قريباً، مع طموحه في حصد اللقب.

ننتقل بعدها إلى المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا، الذي لا يزال ينافس على أعلى مستوى في كرة القدم الأوروبية، إذ قرر ترك فلومينينسي البرازيلي، ليعود إلى نادي بورتو، في ظلّ سعيه لتقديم خبرته الدفاعية التي اكتسبها من خلال اللعب في العديد من الأندية بالقارة العجوز على غرار ميلان الإيطالي وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي الإنكليزي، وهو الذي يبلغ من العمر 41 عاماً.

أما الحارس كريغ غوردون (43 سنة)، فينشط حالياً في نادي هارت أوف ميدلوثيان الإسكتلندي في بلده، وهو الفريق الذي بدأ معه مسيرته عام 2001، قبل أن يدافع عن ألوان أندية سندرلاند الإنكليزي من 2007 حتى 2012 ومن ثم سلتيك الإسكتلندي الشهير من 2014 حتى 2020 مع الإشارة إلى خوضه 83 مباراة دولية، وحضوره مع منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية الأخيرة المؤهلة إلى المونديال، ما يعني إمكانية انضمامه للتشكيلة التي ستخوض غمار كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

أما المدافع البرازيلي المخضرم دانتي بعمر الـ42 عاماً، والذي اشتهر حين لعب مع بايرن ميونخ الألماني، فهو يُشارف على وضع حدٍ لمسيرته الاحترافية بنهاية الموسم الحالي، حيث ينشط حالياً مع نادي نيس في الدوري الفرنسي، وقد شارك يوم الأحد الماضي لمدّة 10 دقائق خلال المباراة التي حقق فيها فريقه الفوز على نظيره نانت، بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب خلال الفترة السابقة بسبب الإصابة في ركبته.

نصل بعدها إلى اللاعب البرازيلي نينه (44 عاماً)، المهاجم الذي قضى فترة مميزة مع باريس سان جيرمان سابقاً، حين سجل له 48 هدفاً في 112 مباراة وحقق بصحبته لقب الدوري الفرنسي، ودافع عن ألوان ريال مايوركا وألافيش وسيلتا فيغو وإسبانيول في إسبانيا إضافة لموناكو الفرنسي، وقضى فترة في الغرافة القطري، وكذلك بالميراس وسانتوس وويستهام الإنكليزي، وفاسكو دي غاما وساو باولو وفلومنينسي، ويوفنتودي قبل التحاقه بصفوف بوتافوغو بي- بي (يختلف عن فريق بوتافوغو الشهير) في عام 2026، والذي شارك بصحبته السبت الماضي لمدة 19 دقيقة.

ونحطّ بعدها الرحال في باراغواي، البلد الذي ينشط فيه النجم المخضرم روكي سانتا كروز، نجم بايرن ميونخ السابق (1999-2007)، ومانشستر سيتي (2009-2013)، وأندية عدّة في أوروبا مثل ريال بيتيس ومالقة وبلاكبيرن روفرز، وهو المتوج بالعديد من الألقاب لا سيما مع النادي البافاري، بينها خمسة ألقاب في الدوري الألماني وتاج أبطال أوروبا على حساب فالنسيا في موسم 2000-2001.

كما ينشط العديد من اللاعبين الذين يبلغ عمرهم 40 عاماً في الملاعب الأوروبية، ويبرز بينهم الألماني لوكاس بودولكسي نجم بايرن ميونخ وأرسنال سابقاً، حيث يلعب حالياً مع غورنيك زابرزي البولندي، ويمتلك 8,3% من أسهم النادي. في المقابل ينشط لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا السابق آشلي يونغ في نادي إسبويتش، ويستمرّ سانتي كازورلا مبدع خط الوسط مع منتخب إسبانيا وأرسنال سابقاً مع ريال أوفييدو.

ونختم مع الأسماء المعروفة الأخرى التي تجاوزت الـ40 وما زالت مستمرّة في ممارسة كرة القدم، ونذكر مهاجم البرازيل سابقاً فاغنر لوف (41 عاماً) الذي يلعب مع فريق ريترو. ولدينا أيضاً خوسيه فونتي (42 سنة)، مدافع ساوثهامبتون وويستهام سابقاً، ويمثّل حالياً فريق كاسا بيا البرتغالي. وأخيراً نذكر المهاجم أوسكار كاردوزو (42)، لاعب نادي بنفيكا سابقاً وليبرتاد الباراغوياني حالياً.