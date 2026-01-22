نجوم لامعون من دون أندية.. نهاية غير متوقعة لأسماء كبيرة

- يضم سوق الانتقالات الشتوية لاعبين بارزين متاحين مجاناً، مثل خاميس رودريغيز الذي أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع ليون المكسيكي. - إدواردو بوفي اضطر لفسخ عقده مع روما بسبب اللوائح الطبية بعد تعرضه لتوقف قلبي، ويبحث عن نادٍ جديد، بينما سيرجيو ريغيلون بلا فريق بعد انتهاء عقده مع توتنهام. - تشمل القائمة أيضاً ديلي آلي، باكو ألكاسير، كورت زوما، ولورينزو إنسيني، الذين لم يجدوا فرقاً جديدة بعد انتهاء عقودهم السابقة.

تبرز أسماء عدد من اللاعبين المتاحين للتعاقد مجاناً في سوق الانتقالات الشتوية الحالي، بمشهد يثير الدهشة. فهؤلاء لم يعتزلوا كرة القدم ولم يعلنوا نهاية مسيرتهم، بل كانوا قبل فترة قصيرة فقط نجوماً في أندية كبرى. لكنهم يظهرون اليوم ضمن قائمة اللاعبين الأحرار على موقع "ترانسفير ماركت". وتتنوع الحالات بين لاعبين اعتُبروا في وقت ما من أبرز نجوم العالم، وآخرين امتلكوا موهبة كبيرة ومشواراً واعداً، قبل أن تتوقف مسيرتهم عند محطة غير متوقعة، ما جعل وضعهم الحالي مفاجئاً للكثير من المتابعين.

وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأربعاء، يُعد الكولومبي خاميس رودريغيز (34 عاماً) الاسم الأبرز في هذه القائمة. لاعب الوسط الذي انتقل إلى أوروبا عام 2010 عبر بوابة بورتو البرتغالي، سرعان ما خطف الأنظار، قبل أن ينتقل إلى موناكو الفرنسي في 2013 مقابل 45 مليون يورو، ثم إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2014 مقابل 75 مليوناً، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مونديال البرازيل. وبعد ثلاثة مواسم متباينة مع النادي الملكي، انتقل معاراً إلى بايرن ميونخ الألماني بين عامي 2017 و2019، في خطوة ارتبطت بعوامل خارج المستطيل الأخضر إلى جانب عبء راتبه المرتفع. لاحقاً، تنقّل بين عدة أندية أبرزها إيفرتون الإنكليزي ورايو فاليكانو الإسباني، قبل أن ينهي نادي ليون المكسيكي ارتباطه به في يناير/ كانون الثاني الحالي. وبلغت أعلى قيمة سوقية له 80 مليون يورو، خلال فترتيه مع ريال مدريد وبايرن ميونخ.

ويُعد الإيطالي إدواردو بوفي (23 عاماً) من أكثر الحالات خصوصية. فخريج أكاديمية روما تعرّض لتوقف قلبي خلال مباراة في الدوري الإيطالي عام 2024 في أثناء إعارته لفيورنتينا، في وقت كانت قيمته السوقية فيه تبلغ 18 مليون يورو. وبعد زرع جهاز صدمات كهربائية تحت الجلد، لم يعد مسموحاً له باللعب في إيطاليا وفق اللوائح الطبية، ما دفعه إلى فسخ عقده مع روما بالتراضي هذا الشتاء، رغم أنه كان ممتداً حتى 2028. ويبحث بوفي حالياً عن نادٍ في دوريات تسمح قوانينها بمشاركته، وتبرز إنكلترا خياراً محتملاً، أسوة بتجربة الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي انتقل من إنتر ميلان إلى برينتفورد حينها.

أما الإسباني سيرجيو ريغيلون (29 عاماً)، فكان أحد المواهب الواعدة في ريال مدريد، وشارك مع الفريق الأول عام 2018، قبل أن يُعار لإشبيلية الإسباني ثم يُباع لتوتنهام الإنكليزي مقابل 30 مليون يورو في 2020. وبعدها دخل في دوامة الإعارات، متنقلاً بين أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد وبرينتفورد الإنكليزيين، إلى أن انتهى عقده مع النادي اللندني في يوليو/ تموز 2025 ليصبح بلا فريق، في وضع لا يزال يثير التساؤلات بعد سنوات من انتقاله الكبير. ويبرز أيضاً اسم الإنكليزي ديلي آلي (29 عاماً)، الذي وصلت قيمته السوقية إلى 100 مليون يورو عام 2018 مع توتنهام، وكان يُنظر إليه على أنه أحد أبرز نجوم جيله في إنكلترا. غير أن تراجع مستواه، إلى جانب مشكلات خارج الملعب، عجّل بانحدار مسيرته، ولم ينجح في استثمار فرصته الأخيرة مع كومو الإيطالي بقيادة سيسك فابريغاس، حيث استمر نصف موسم فقط، ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بات دون نادٍ.

الاسم الإسباني الآخر هو باكو ألكاسير (32 عاماً)، المهاجم الذي يمتلك مسيرة حافلة مع عدة أندية مثل فالنسيا وبرشلونة الإسبانيين (الذي دفع 30 مليون يورو لضمه) وبوروسيا دورتموند الألماني وفياريال الإسباني. ورغم قيمته الفنية العالية، بقي دون فريق منذ نهاية تجربته مع الشارقة الإماراتي. وبلغت أعلى قيمة سوقية له 50 مليون يورو في عام 2019. ومن إنكلترا، يظهر جيسي لينغارد (33 عاماً) أحد الأمثلة على مسيرة واعدة لم تبلغ ذروتها. اللاعب الذي نشأ في مانشستر يونايتد الإنكليزي، وصلت قيمته السوقية إلى 40 مليون يورو في 2019، لكنه لم يحقق الاستمرارية المنتظرة، وبعد تجربته مع إف سي سيول الكوري الجنوبي، بات لاعباً حراً هذا الشتاء.

أما المدافع الفرنسي كورت زوما (31 عاماً)، فبدأ مسيرته الأوروبية بالانتقال إلى عدة أندية أبرزها تشلسي الإنكليزي عام 2014 مقابل 14.6 مليون يورو، قبل أن ينضم إلى ويستهام الإنكليزي في 2021 مقابل 35 مليوناً. وبعد فترة من التذبذب والاستقرار النسبي، أُعير إلى نادي العروبة السعودي، ثم حصل على بطاقة الاستغناء الصيف الماضي، لينتقل إلى كلوج الروماني، إلا أن التجربة لم تنجح، ليعود هذا الشتاء لاعباً حراً. ويكتمل المشهد باسم الإيطالي لورينزو إنسيني (34 عاماً)، أحد أكثر اللاعبين موهبة في القائمة. وأنهى جناح نابولي الإيطالي السابق تجربته مع تورونتو الكندي الصيف الماضي، ولم يرتبط بأي نادٍ منذ ذلك الحين، رغم مسيرته اللافتة التي بلغت فيها قيمته السوقية 75 مليون يورو، خلال فترته الذهبية مع نادي الجنوب الإيطالي.