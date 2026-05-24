نجوم فلسطين ونابولي.. لقاء منتظر على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"

- مباراة تضامنية في نابولي: يشارك منتخب نجوم فلسطين في مباراة ودية ضد نجوم نابولي في ملعب دييغو أرماندو مارادونا، بتنظيم من شركة Saxsum الإيطالية وسفارة فلسطين في إيطاليا، لتعزيز التضامن مع القضية الفلسطينية. - تشكيلة متنوعة: يضم منتخب فلسطين لاعبين قدامى، ولاعبات من المنتخب الوطني للسيدات، ولاعبي الفئات السنية، بينما يضم منتخب نابولي لاعبين سابقين وشخصيات عامة إيطالية. - رسالة إنسانية ورياضية: تهدف المباراة إلى تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث تُستخدم الرياضة كوسيلة لتعريف العالم بالقضية الفلسطينية.

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مشاركة منتخب نجوم فلسطين في المباراة الودية ذات الطابع التضامني والخيري التي ستقام أمام منتخب نجوم نابولي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مدينة نابولي الإيطالية بتاريخ 29 مايو/ أيار 2026 الجاري، وذلك بتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا.

وقال الاتحاد في بيان رسمي اليوم الأحد: "تأتي هذه المشاركة بدعوة من شركة Saxsum الإيطالية، حيث يضم منتخب نجوم فلسطين مجموعة من اللاعبين القدامى، إلى جانب عدد من لاعبات المنتخب الوطني للسيدات ولاعبي منتخبات الفئات السنية، فيما يضمّ منتخب نجوم نابولي مجموعة من اللاعبين السابقين والشخصيات العامة الإيطالية".

وأضاف البيان: "تحمل هذه المباراة أبعاداً إنسانية ورياضية، تهدف إلى تعزيز رسائل التضامن والتعاطف مع القضية الفلسطينية من خلال كرة القدم"، وهي من دون شك مبادرة من شأنها أن تتابع التعريف بالقضية الفلسطينية، بعدما باتت الرياضة وسيلة ناجحة لرفع اسم الفدائي عالياً وتعريف العالم أجمع بما يعانيه الشعب هناك من اضطهاد بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يتوقف عن ارتكاب المجازر.

وتُعاني الرياضة الفلسطينية في الوقت عينه من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بعد تدمير البنى التحتية والمرافق الكروية في قطاع غزة بشكلٍ شبه كامل إضافة إلى الانتهاكات المستمرّة في الضفة الغربية، من خلال أندية المستوطنات القائمة على أراضٍ غير شرعية ضمن الخط الأخضر.

ورغم مطالبات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الدائمة بمعاقبة الاتحاد الإسرائيلي بسبب خرق قوانين الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" ونظيره الأوروبي "يويفا"، لم تُمنع أنديته من المشاركة في المسابقات القارية.