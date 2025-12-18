نجوم عرب هزوا الشباك من خلف منتصف الميدان والمغربي طنان آخرهم

- انضمّ أسامة طنان إلى قائمة النجوم العرب الذين سجلوا أهدافاً تاريخية من خلف منتصف الميدان، حيث أحرز هدفاً في نهائي كأس العرب 2025 ضد الأردن، مما منح المغرب تقدماً في لحظة حاسمة. - شهدت الملاعب الأوروبية تألقاً عربياً لافتاً، حيث سجل صابر خليفة ووهبي الخزري أهدافاً مماثلة في الدوري الفرنسي، محققين لحظات لا تُنسى بفضل دقتهم ومهاراتهم. - تألق لاعبو العراق وتونس في تسجيل أهداف من منتصف الملعب، مثل هوار ملا محمد وسيف الدين فضل الله، مما أضاف لمسات فنية رائعة إلى تاريخ كرة القدم العربية.

انضمّ اللاعب المغربي أسامة طنان (31 عاماً) إلى قائمة نجوم عرب نجحوا في هزّ الشباك من خلف منتصف الميدان بأهداف تاريخية كانت أشبه بلوحات فنية ظلت عالقة بالأذهان، مهدية الجماهير لحظات تاريخية، خاصة أن بعضها اقترن بمواعيد مهمة للغاية، وهنا نستعرض أبرزها.

وفي بداية مواجهة نهائي كأس العرب فيفا قطر 2025 في ملعب لوسيل اليوم الخميس، نجح طنان في مغالطة الحارس الأردني يزيد أبو ليلى بكرة من خلف منتصف الميدان، منحت منتخب بلاده تقدماً في الموعد الحاسم وسط حضور جماهيري كبير.

وشهدت ملاعب الدوري الفرنسي تألقاً تونسياً لافتاً في السنوات الماضية، حين بصم العديد من اللاعبين على أهداف مماثالة، فكانت البداية مع صابر خليفة في عام 2013، عندما كان لاعباً في صفوف أفنيون، إذ هزّ شباك حارس فريق نيس بكرة من خلف منتصف الميدان محرزاً هدفاً تاريخياً، بما أنه الهدف الذي سجل من أبعد مسافة في الدوري الفرنسي لحدّ الآن، وجرى تداوله بشكلٍ كبيرٍ للغاية إثر مغالطته الحارس من مسافة 63 متراً.

كما سار مواطنه وهبي الخزري على خطاه في عام 2021، عندما أبدع مع فريقه سانت إتيان بهدف تاريخي على جميع المستويات في مرمى فريق ميتز، بعدما عاد إلى الدفاع وافتك الكرة، ثم لاحظ تقدّم الحارس ورفع الكرة من مسافة بعيدة محرزاً هدفاً من أفضل الأهداف العربية في ملاعب أوروبا.

وسجل نجم منتخب العراق السابق هوار ملا محمد (44 عاماً) هدفاً من منتصف الملعب في شباك نادي الشعب، عندما كان لاعباً في صفوف نادي العين الإماراتي خلال لقاء بمسابقة الدوري، وفي لقاء ودي أمام منتخب سيراليون، صنع مواطنه نشأت أكرم (40 عاماً) الحدث بهدف عالمي من منتصف الملعب كذلك.

وفي إبريل/نيسان 2025، سجل لاعب الغرافة سيف الدين فضل الله (22 عاماً) هدفاً عالمياً في شباك فريق العربي من مسافة 40 ياردة تقريباً خلال مواجهة بين الفريقين في دوري نجوم قطر. كما سجل نجم منتخب تونس سابقاً زبير بية هدفاً أسطورياً في تصفيات كأس العالم 2002، عندما هز شباك الكونغو الديمقراطية من خلف منتصف الميدان في لقاء شهد تأهل "نسور قرطاج" لنهائيات كأس العالم.