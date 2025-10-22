- شهدت ترشيحات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعام 2025 حضوراً عربياً بارزاً، حيث تصدر محمد صلاح قائمة أفضل اللاعبين، وضمت القائمة أيضاً أشرف حكيمي وأسماء لامعة أخرى، مما يعكس التألق العربي في الساحة الكروية الأفريقية. - في فئة أفضل مدرب، برزت أسماء مثل محمد وهبي وحسام حسن، إلى جانب مدربين آخرين، مما يبرز الدور القيادي للمدربين العرب في النجاحات القارية. - تميزت جائزة أفضل نادٍ بوجود نادي بيراميدز المصري في الصدارة، إلى جانب أندية عربية أخرى، مما يعكس القوة التنافسية للأندية العربية.

شهدت ترشيحات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لجوائز الأفضل في عام 2025، المنتظر إعلان الفائزين بها في شتى المنافسات الفردية والجماعية من لاعبين ومدربين وأندية ومنتخبات، حضوراً عربياً كثيفاً.

وتصدر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنكليزي وقائد منتخب مصر، الذي فاز مع ناديه بلقب" البريمييرليغ" وصعد مع منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، قائمة أفضل عشرة لاعبين التي أعلنها "كاف" رسمياً، اليوم الأربعاء.

وضمت القائمة نجماً عربياً آخر كبيراً، هو أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب، الذي فاز مع فريقه بدوري أبطال أوروبا، وصعد إلى كأس العالم مع المغرب، ويوجد نجم ثالث، هو أسامة المليوي هداف نهضة بركان المغربي، بالإضافة إلى فيستون ماييلي الكونغولي هداف بيراميدز المصري من داخل القارة، وكل من النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم غلطة سراي التركي، المتوج بالجائزة العام الماضي، والكاميروني فرانك أنجويسا من نابولي، والغيني سيرهو غيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند، والغابوني دينيس بوانغا لاعب لوس أنجليس إف سي الأميركي، والثنائي السنغالي بابي ماتار سار لاعب توتنهام الإنكليزي وإليمان ندياي لاعب إيفرتون الإنكليزي.

وشهدت جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، اكتساحاً عربياً، حيث ضمت القائمة رباعي فريق بيراميدز الفائز بدوري أبطال أفريقيا، المصري إبراهيم عادل والمغربي محمد الشيبي، إلى جانب البوركيني بلاتي توريه، والكونغولي فيستون ماييلي، كما ترشح للجائزة المصري إمام عاشور لاعب الأهلي المصري، والجزائري إسماعيل بلقاسمي، والثنائي المغربي محمد حريمات لاعب الجيش الملكي، وأسامة المليوي لاعب نهضة بركان، إلى جانب البوركيني إيسوفو دايو من نهضة بركان المغربي والتنزاني شوماري كابوندي لاعب سيمبا.

وضمت جائزة أفضل مدرب، محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب تحت 20 عاماً، الفائز ببطولة كأس العالم للشباب في تشيلي مؤخراً، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، صاحب إنجاز التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، إضافة إلى وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، والتونسي معين الشعباني مدرب نهضة بركان المغربي، وسامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس، وطارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب للمحليين، والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب فريق بيراميدز المصري، وبوبيستا مدرب الرأس الأخضر، وروموالد راكونتدراب مدرب منتخب مدغشقر، وبابي ثياو مدرب منتخب السنغال.

وشهدت جائزة أفضل منتخب في عام 2025، حضور خمسة منتخبات عربية، منها الرباعي المتأهل إلى كأس العالم 2026، مصر والجزائر والمغرب وتونس ومنتخب شباب المغرب، إضافة إلى منتخبات ساحل العاج والرأس الأخضر والسنغال وغانا وجنوب أفريقيا.

وتصدر نادي بيراميدز المصري، بطل كأس دوري أبطال أفريقيا وبطل كأس السوبر الأفريقي، قائمة المرشحين للمنافسة على لقب أفضل نادٍ في أفريقيا عام 2025، بجانب أندية عربية أخرى هي نهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية الأفريقية 2025، وشباب بلوزداد، وشباب قسنطينة الجزائريان، والهلال السوداني، مع ماميلودي صنداونز وستيلينبوش وأورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا، إلى جانب سيمبا التنزاني وأسيك ميموزا العاجي.

وفي جائزة أفضل حارس مرمى ضمت القائمة 4 حراس عرب، هم المصري أحمد الشناوي نجم بيراميدز، والتونسي أيمن دحمان حارس الصفاقسي، والمغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، والمغربي منير المحمدي حارس نهضة بركان، بالإضافة إلى كل من الكاميروني آندريه أونانا لاعب طرابزون سبور والمعار من مانشستر يونايتد، والسنغالي إدوارد ميندي لاعب أهلي جدة، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز حارس فريق صنداونز، والسنغالي مارك ديوف حارس مرمى منتخب السنغال، والنيجيري ستانلي حارس مرمى منتخب نيجيريا، وفيدزينها حارس مرمى الرأس الأخضر.

وشهدت ترشيحات أفضل لاعب صاعد، وجود الثلاثي المغربي عبد الله وزان وحسام الصادق وعثمان معما، بالإضافة إلى ألينهو العاجي، ودانيال باميي النيجيري، وتابسوبا البوركيني، ونواه الكونغولي، وموموه كامارا السيراليوني، ومبوكازي، وتايلون سميث الجنوب أفريقيين.