نجوم سورية وفلسطين يرفعون شعار "الوحدة" في كأس العرب.. احتفالات تاريخية بالتأهل

الدوحة

العربي الجديد

07 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 21:51 (توقيت القدس)
احتفل نجوم فلسطين وسورية بالتأهل لربع نهائي كأس العرب، 7 ديسمبر 2025 (رويترز)
احتفل نجوم فلسطين وسورية بالتأهل لربع نهائي كأس العرب، 7 ديسمبر 2025 (رولا روحانا/Getty)
- تأهل منتخبا سورية وفلسطين إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بعد تعادلهما السلبي، حيث شهدت المباراة لحظات تاريخية من التضامن والوحدة بين اللاعبين والجماهير.
- تبادل اللاعبون القمصان كرمز للوحدة، واحتفلوا مع جماهير "نسور قاسيون" و"الفدائي"، مما يعكس رسالة البطولة في تعزيز التضامن بين الشعوب.
- حضر نحو 40 ألف مشجع في استاد المدينة التعليمية، وهتفوا لفلسطين وسورية، مؤكدين على الروح الجماعية والهدف الأسمى للبطولة في تعزيز الوحدة.

احتفل نجوم منتخبي سورية وفلسطين بالتأهل التاريخي لربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، بعد التعادل السلبي في المواجهة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في المسابقة.

وبعد نهاية المواجهة، توجه مدرب منتخب فلسطين إيهاب أبو جزر إلى المدير الفني لمنتخب سورية الإسباني خوسيه لانا من أجل تهنئته على التأهل لربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، إلا أن ما حدث بعدها يوصف بالتاريخي والغريب، لأن النجوم أرادوا إيصال رسالة واضحة، والهدف من إقامة مثل هذه المسابقات.

وذهب قائد منتخب سورية عمر خريبين إلى أشقائه في منتخب فلسطين من أجل تقديم التهنئة بالتأهل لربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، إلا أن الجماهير كانت شاهدة على لحظة تاريخية ونادرة، بعدما ذهب لاعبو الفريقين إلى مشجعي "نسور قاسيون" حتى يحتفلوا معهم، وبعدها توجهوا مباشرة إلى جماهير "الفدائي" أيضاً.

ولكن الاحتفالات التاريخية وغير المسبوقة لم تنتهِ، بعدما تبادل نجوم المنتخبين القمصان فيما بينهم، إذ ارتدى لاعبو منتخب سورية قميص "الفدائي"، وظهر نجوم منتخب فلسطين بقميص "نسور قاسيون"، ليؤكدوا شعار "الوحدة" الذي تبنته بطولة كأس العرب 2024، التي تعتبر أن التضامن والوحدة من أهم الأشياء التي تريد غرسها في قلوب الجماهير.

من مباراة فلسطين وسورية على استاد المدينة التعليمية، 7 ديسمبر 2025 (محمد فرج/Getty)
فلسطين وسورية إلى ربع نهائي كأس العرب.. ووداع منتخبي تونس وقطر

ومن جهتها، عاشت الجماهير، التي بلغ عددها نحو 40 ألف مشجع في مدرجات استاد المدينة التعليمية، لحظات لا يمكن نسيانها، بعدما هتفت لفلسطين وغزة، وغنت طوال اللقاء: "واحد واحد فلسطين وسورية واحد"، ما يعكس حجم التضامن الكبير بعيداً عن التنافس في كرة القدم، وهو الهدف الأساسي من بطولة كأس العرب 2025.

