نجوم ريال مدريد والاتحاد البرازيلي ينتصرون لفينيسيوس ضد العنصرية

- شهدت مباراة ريال مدريد وبنفيكا حادثة عنصرية ضد فينيسيوس جونيور، حيث أوقف الحكم المباراة بعد شكوى اللاعب من إهانة عنصرية من الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، مما أدى إلى توتر بين الفريقين. - أعرب كيليان مبابي عن استيائه وطالب بعقوبات صارمة على بريستياني، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد العنصرية في كرة القدم. - تضامن الاتحاد البرازيلي مع فينيسيوس، مشيداً بشجاعته في تفعيل بروتوكول العنصرية، مؤكداً رفضه التام للعنصرية ودعمه الكامل للاعب.

انتفض بعض نجوم نادي ريال مدريد الإسباني والاتحاد البرازيلي لكرة القدم للنجم، فينيسيوس جونيور (25 سنة)، الذي تعرض لحادثة عنصرية في مواجهة نادي بنفيكا البرتغالي في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت مواجهة ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي، أمس الثلاثاء، حادثة عنصرية بحسب ما ذكره فينيسيوس لحكم المواجهة، الفرنسي، فرانسوا ليتكسييه، الذي أوقف المواجهة وفعّل البروتوكول الخاص بالعنصرية بعد الهدف الذي سجله البرازيلي، فينسيوس جونيور. وتسبب احتفال الدولي البرازيلي بالهدف الذي سجله في الدقيقة الـ50 من اللقاء الذي احتضنه ملعب النور في لشبونة، في استفزاز الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني الذي دخل معه في صدام قوي، ليُنذر الحكم اللاعب البرازيلي، في الوقت الذي اشتكى فيه فينيسيوس للحكم من أن اللاعب الأرجنتيني وجّه له لفظاً عنصرياً.

وتصاعدت وتيرة الأحداث بعد دخول أعضاء الطاقم الفني من الجانبين في مشاحنات، في الوقت الذي تداخل فيه البرتغالي جوزيه مورينيو وألبارو أربيلوا، مدربي الفريقين، في الصورة مع ارتباك المشهد، ليستأنف الحكم المباراة بعد دقائق من توقفها مع تقدم الميرينغي في المواجهة بهذا الهدف الذي سجله النجم البرازيلي في الشوط الثاني من المباراة. وتطرق أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد، إلى الإهانات العنصرية المحتملة من اللاعب بريستياني تجاه فينيسيوس بعد هدف البرازيلي، وقال في المؤتمر الصحافي بعد المواجهة: "سيكون من الصعب استئصال العنصرية من عالم كرة القدم إذا لم يضع اللاعبون أنفسهم حلاً لذلك. فينيسيوس هادئ، ولاعب بنفيكا هو من يتعين عليه قول شيء ما".

في المقابل، طالب النجم الفرنسي، كيليان مبابي، هداف النادي الملكي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بفرض أقصى العقوبات بحق لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، الأرجنتيني، جيانلوكا بريستياني، وأكد مبابي أن لاعب بنفيكا وصف البرازيلي بـ"القرد" خمس مرات، وهو يغطي فمه بقميصه خلال اللقطة التي حدثت بعد تسجيله الهدف الأول في الشوط الثاني. وذكر مبابي في المنطقة المختلطة المخصصة للصحافيين في ملعب النور: "ما رأيته واضح للغاية، اللاعب رقم 25 قال لفيني خمس مرات أنت قرد. لكل شخص رأيه، لكننا نقدم المعلومات ويجب علينا جميعاً السير في الاتجاه نفسه. لا يُمكن قبول هذا النوع من التصرفات. إنه لأمر رائع أن تلعب في دوري الأبطال، لكن تقديم هذا النوع من الصور أمر فظيع لكرة القدم العالمية".

وأضاف مبابي: "لقد وصفته بالعنصري لأنني أؤمن بذلك. يكفي فقط النظر إلى وجهه، كان ذكياً لأنه اختبأ خلف قميصه ليخفي حركت شفتيه، لكن الوجه لا يكذب. هذا النوع من البشر ليس زميل مهنة. هذه الأشياء لا يمكننا السماح بمرورها. هذا اللاعب شاب، ولا يمكن أن يتمتع بحرية قول مثل هذه الأشياء في ملعب كرة قدم. إنها مشكلة كبيرة، وسنرى ماذا سيحدث".

وطالب مبابي باتخاذ إجراءات حاسمة، قائلاً: "يجب أن نكون قدوة لجميع الأطفال الذين يشاهدوننا. هذه مشكلة تظهر أحياناً، لدي الكثير من الأصدقاء البرتغاليين الذين عاملوني دائماً بشكل جيد للغاية، ولكن إذا تصرف شخص ما بهذه الطريقة، يجب أن نقول ذلك. أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضدنا لاحقاً لأنهم لا يعرفون ما حدث. ليس لدي شيء ضد أفضل نادٍ في البرتغال ولا مدربه الذي يعد من الأفضل في التاريخ، ولكن يجب فعل شيء ما. لاعب كهذا لا يستحق اللعب في دوري الأبطال بعد الآن. نأمل أن يتحرك الاتحاد الأوروبي وألا يكتفي بالقول إن شيئاً لم يحدث. إنها حالة خطيرة".

وانتفض لاعب الوسط الأوروغويّاني، فيديركو فالفيردي، لزميله في نادي ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، بسبب الإهانات العنصرية المزعومة من جناح الفريق البرتغالي، الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، تجاه النجم البرازيلي بعد تسجيل الهدف، ووصف الأمر قائلاً: "إنه أمر قبيح ومؤسف جداً، شخص واحد أفسد المشهد في المواجهة".

إلى ذلك، تضامن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مع فينيسيوس جونيور في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في موقع إكس، جاء فيه: "يُعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تضامنه مع فينيسيوس جونيور، ضحية حادثة عنصرية أخرى وقعت أمس الثلاثاء، بعد تسجيله هدفاً لريال مدريد ضد بنفيكا في لشبونة. العنصرية جريمة. إنها مرفوضة تماماً. لا مكان لها في كرة القدم أو في أي مكان آخر. فيني، لست وحدك. إنّ قيامك بتفعيل البروتوكول مثالٌ للشجاعة والكرامة. نحن فخورون بك. سنبقى ثابتين في مكافحة جميع أشكال التمييز. نحن إلى جانبك دائماً".