نجوم رياضيون تقمصوا دور اللصوص... قصص صادمة بمواقف غريبة

- تورط عدد من نجوم الرياضة في قضايا سرقة، مما أثر سلباً على سمعتهم ودورهم كنماذج يحتذى بها، مثل السباحتين الإيطاليتين بينيديتا بيلاتو وكيارا تارانتينو اللتين أوقفتا بعد سرقة مستحضرات تجميل في سنغافورة. - في فرنسا، أنهى نادي نيس عقد لامين ديابي فاديغا بعد سرقته ساعة زميله، بينما تورط لاعب شاب من بوردو في سرقة أحذية زملائه وبيعها. - أُدين الحكم السلوفيني ماتي بولتهاوزر بسرقة عطر في مطار بلغراد، مما أدى إلى إجراءات تأديبية من رابطة الدوري الأوروبي لكرة السلة.

تورط عدد من نجوم الرياضة العالمية في قضايا سرقة، حوّلتهم إلى لصوص، بسبب التصرفات التي قاموا بها، سواء داخل الفضاءات الرياضية المختلفة أو في محال تجارية وكذلك في المطارات، ما عرّضهم إلى عقوبات، باعتبار أن مثل هذه الأفعال تسيء كثيراً إلى الرياضة بشكل عام، باعتبار قيمة الرياضيين وتأثيرهم في الجماهير، إذ يفترض أن يلعبوا دوراً في التحفيز على التصرفات المثالية.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الجمعة، أنه تم القبض على السباحتين الإيطاليتين: بينيديتا بيلاتو (20 عاماً)، بطلة العالم 2022، وكيارا تارانتينو (22 عاماً)، في 14 أغسطس/آب الماضي بسنغافورة، بعد بطولة العالم، إثر سرقة مستحضرات تجميل في المطار. وقد ألقت الشرطة السنغافورية القبض على السباحتين، وتمكنتا من العودة إلى إيطاليا بعد ستة أيام، إثر تدخل السلطات في بلدهما. وقد أوقفت السباحتان مدة 90 يوماً، بعد أن قامتا بسرقة مستحضرات تجميل من مطار سنغافورة لدى عودتهما من بطولة العالم الأخيرة. وسيحرم هذا الإيقاف السباحتين من المشاركة مع عدة نجوم في بطولة أوروبا للسباحة في المسابح القصيرة التي ستُقام في الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر/كانون الأول في لوبلين ببولندا.

وأنهى نادي نيس الفرنسي عقد مهاجمه الشاب لامين ديابي فاديغا عام2019 (كان يبلغ 18 عاماً في ذلك التوقيت)، وفق ما ذكرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، والذي اعتذر لاحقاً عن سرقة ساعة زميله كاسبر دولبيرغ بدافع "الغيرة"، وهو ما اعترف به اللاعب على حسابه بـ"إنستغرام" قائلاً: "كان فشلي يتناقض مع نجاح زميلي كاسبر وهالته. هاجمته بلا سبب، ربما بدافع الغيرة". وأضاف فاديغا: "بدلاً من المنافسة في الملعب، تصرفت بجبن تجاهه. لم تكن تصرفاتي بدافع الكسب المادي، بل بدافع الحقد والإحباط والشعور بفقدان المصداقية".

كما شهد الدوري الفرنسي حادثة أخرى تورط فيها نجوم في عام 2022، إذ سرق لاعب شاب في نادي بوردو أحذية زملائه وأعاد بيعها على موقع إلكتروني. لم تُكشف هويته علناً، لكن شريكه السابق كشفها للفريق، وفق ما نقله موقع "آر. إم. سي" الفرنسي. وطالبت إدارة النادي بطرده، لكن في النهاية، لم يُستبعد اللاعب من الفريق المحترف إلا لمباراة واحدة، وفُرضت عليه غرامة باهظة، وقد اعتبر العديد من اللاعبين هذه العقوبة غير كافية. وتقدم لاعب تولوز الفرنسي العاجي ماكس آلان غراديل بشكوى في 11 إبريل/ نيسان 2020 بسرقة ساعة قيمتها باهظة خلال حصة تدريبية في الملعب، وأفاد النادي بأنه قدّم شكوى أيضاً ضد مجهول، حيث لم يعرف من قام بعملية السرقة من داخل حجرات الملابس.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2023، أُدين الحكم السلوفيني ماتي بولتهاوزر بسرقة عطر تُقدر قيمته بنحو 7 آلاف و740 يورو في مطار بلغراد. وبعد ضبطه متلبساً، دفع ثمن المسروقات، ووافق على دفع مبلغ رمزي لأغراض إنسانية. وبدأت رابطة الدوري الأوروبي لكرة السلة إجراءات ضد الحكم السلوفيني، ولم يُدرج اسمه في قائمة الحكام لموسم 2024-2025.