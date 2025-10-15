نجوم رهن الإيقاف داخل الملاعب: عندما تعوّض الأصفاد حلم الميداليات

- شهدت ملاعب كرة القدم العالمية مواقف درامية، حيث تدخلت الشرطة لاعتقال لاعبين خلال المباريات بسبب قضايا قانونية، مثل محاولة اعتقال بايرون بونيلا من منتخب نيكاراغوا قبل مباراة ضد كوستاريكا بسبب قضية نفقة. - أوقفت السلطات الصحية البرازيلية مباراة بين البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 بسبب خرق قواعد "كوفيد-19"، مما أثار جدلاً واسعاً. - تضمنت حوادث أخرى اعتقالات مثل جوردان إيفانز في ويلز وإبراهيما كونتي في فرنسا، مما يبرز كيف يمكن أن تؤثر القضايا القانونية على حياة اللاعبين.

واجه عدد من نجوم ملاعب كرة القدم العالمية مواقف غريبة، في قصص تبدو درامية، بعد أن حضرت الشرطة بغرض إيقافهم، بسبب قضايا مختلفة، في مشاهد تبدو أقرب منها إلى الأحداث، التي تقع في الأفلام، نظراً لغرابتها وعدم توقع حصولها، باعتبار أن اللاعب تكون له "حصانة" داخل الملاعب وخلال الأحداث الرسمية.

⚽🇳🇮 La Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) emitió un comunicado oficial en protesta ante #CostaRica, luego de que la Fuerza Pública costarricense intentara detener a Byron Bonilla minutos antes del inicio del partido por una demanda de pensión alimenticia. El organismo… pic.twitter.com/re3ZcIJAP6 — Despacho 505 Nicaragua (@despacho505) October 14, 2025



وقد نقلت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الثلاثاء، واقعة غريبة. فبينما كان منتخب نيكاراغوا يستعد لخوض مباراة مهمة في سباق تصفيات كأس العالم 2026 ضد كوستاريكا، فجر اليوم، تدخل تسعة ضباط من الشرطة الكوستاريكية، للبحث عن لاعب من المنتخب الزائر، قبل دقائق من دخول الفريقين أرض الملعب، لاعتقال لاعب منتخب نيكاراغوا، بايرون بونيلا، بتهمة التهرب من دفع نفقة طفله. ووفقاً لقائد الشرطة مارلون كوبيلو، فقد دُفع المبلغ المطالب به، وأُحيل التقرير على القاضي، ولا تزال الإجراءات مستمرة.

وقد أُقيمت المباراة في النهاية، كما هو مُخطط لها، وحققت كوستاريكا، التي كانت في وضع أفضل للتأهل، فوزاً منطقياً (4-1)، كذلك دخل اللاعب بايرون بونيلا بديلاً في الدقيقة الـ58. وقد أعرب اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم عن غضبه من هذا الوضع، الذي اعتبره "غير مقبول وغير مبرر"، وذكر أنه أثر بتركيز الفريق، وأخلّ بأجواء المجموعة. وصرّح مدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد، خافيير ساليناس، لصحيفة ريبريتل قائلاً: "لقد قضينا في كوستاريكا أكثر من 48 ساعة، فلماذا تأتي الشرطة إلى غرف الملابس؟ سنتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحاد الكونكاكاف. من المخجل أن يحدث هذا".

وتعيد هذه الحادثة إلى الذاكرة أشهر واقعة في السنوات الماضية، فقد أوقفت السلطات الصحية البرازيلية مباراة تصفيات كأس العالم 2022، بين البرازيل والأرجنتين، بعد خمس دقائق من بدايتها. وصدر هذا القرار عن وكالة الصحة البرازيلية "أنفيسا"، التي اتهمت الاتحاد الأرجنتيني بخرق قواعد مكافحة انتشار "كوفيد-19". ويتمثل جوهر القضية بوجود أربعة لاعبين بتشكيلة بطل العالم في ثلاث مناسبات، وهم جيوفاني لو سيلسو، وإيميليانو مارتينيز، وكريستيان روميرو، وإيميليانو بوينديا، الذين شاركوا أساسيين في انطلاق المباراة. وهذا أمر غير مقبول من "أنفيسا"، التي تتهم هؤلاء اللاعبين بعدم الإعلان عن وجودهم في المملكة المتحدة خلال 14 يوماً، قبل وصولهم إلى الأراضي البرازيلية. وقد كان مشهد رجال الشرطة بين نجوم العالم داخل الملعب غريباً، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً، نظراً لغرابتها، خصوصاً أن اللقاء يجمع بين اثنين من أفضل المنتخبات في العالم.



وسيتذكر اللاعب جوردان إيفانز (31 عاماً)، مباراة فريقه باغلان دراغونز أمام كومبران سلتيك في عام 2024 طويلاً، نظراً للمغامرات التي خاضها. وقد أكسبت هذه المباراة المهاجم الويلزي المتواضع من الدرجة الثانية شهرة عالمية، إذ تألق إيفانز في البداية، بعدما دخل بديلاً في الدقيقة الـ 52، عندما كان المنافس كومبران سلتيك متقدماً بنتيجة 3-1، وكان وراء الهدفين اللذين سمحا لفريقه بالتعديل، والأفضل من ذلك أنه سجل هدف الفوز (4ـ3)، في الدقيقة الـ72، وهذا ما يُسمى التغيير الناجح بالنسبة إلى مدربه. وفجأة اقتحمت الشرطة أرض الملعب، في منتصف المباراة، لاعتقال جوردان إيفانز، إذ أظهر مقطع فيديو عدداً من رجال الشرطة يعبرون الملعب لمحاصرة اللاعب، الذي كان متجهاً نحو الراية الركنية لمغادرة الملعب، وأعلمته بأنه سيُعتقَل بعد لحظات في غرفة تبديل الملابس. وأفادت صحف محلية بأن النجم الويلزي كان مشتبهاً بتورطه في عملية سرقة. وأُطلق سراح جوردان إيفانز أخيراً بعد ساعات قليلة، دون توجيه أي تهم إليه.

وخلال حصة تدريبية لنادي شامواه نيورتيه، بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، يوم السبت 11 يوليو/ تموز من عام 2020، تدخلت الشرطة لاعتقال أحد لاعبي الفريق الأساسيين وتقييده بالأصفاد. ووفقاً لصحيفة فرانس بلو، فإن اللاعب المعني كان المدافع إبراهيما كونتي، البالغ من العمر 24 عاماً. ويُقال إنه متهم بـ"أعمال عنف منزلي" بعد شكوى تقدمت بها شريكته، واحتُجز في مركز شرطة نيور، وقد أكدت إدارة نادي شامواه نيورتيه اعتقال الشرطة اللاعب، على خلفية قضية خاصة.

وفي عام 2017، ألقت الشرطة البرازيلية القبض على مارلون ناتانايل، لاعب فريق شابوكاينسي، بدوري الدرجة الثالثة في البرازيل، خلال مباراة كرة قدم. واصطحب رجال شرطة بملابس مدنية اللاعب المشتبه بانتمائه إلى عصابة منظمة، من على مقاعد البدلاء خلال المباراة، وقيدوه بالأصفاد، واقتادوه إلى مركز شرطة بورتو أليغري. ويتضح من خلال هذه الحالات وغيرها، أن بعض نجوم اللعبة كانوا ضحية تصرفات بعيداً عن الملعب، ولكن لاحقتهم وأساءت إلى صورتهم، إذ استغلت الشرطة إقامة المباريات أو التدريبات الرسمية لتسهيل عملية الإيقاف، وحلم حصد الميداليات أو التتويجات، تحول إلى كابوس وغادر اللاعبون أرضية الملعب وهم مكبلون بالأصفاد.