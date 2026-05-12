عاد العلم الفلسطيني ليظهر مجدداً في الوسط الكروي العالمي بعدما خطف النجم الإسباني الشاب لامين يامال الأنظار خلال احتفالات فريقه برشلونة بلقب الدوري الإسباني مساء الاثنين، في صورة انتشرت بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت إلى الواجهة مشاهد مشابهة لعدد من نجوم اللعبة خلال السنوات الماضية أكدوا من خلالها تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وقضيته.

وبات ظهور العلم الفلسطيني في الاحتفالات الكروية أو البطولات الكبرى مشهداً لافتاً، خصوصاً مع لاعبين عرب ومسلمين أو نجوم أبدوا تضامناً علنياً مع القضية الفلسطينية في أكثر من مناسبة، كما حدث مع يامال صاحب الأصول المغربية، وسبقه نجوم آخرون على غرار الجزائري رياض محرز وعدد كبير من لاعبي المنتخب المغربي.

محرز.. احتفال الدوري الإنكليزي بعلم فلسطين

النجم الجزائري رياض محرز قدّم واحدة من أوضح اللقطات المرتبطة بالعلم الفلسطيني، عندما احتفل بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز مع فريقه السابق مانشستر سيتي عام 2021 وهو يرفع العلم الفلسطيني داخل ملعب الاتحاد، بالتزامن أيضاً مع لف علم الجزائر حوله. الصورة تحولت حينها إلى مادة واسعة الانتشار في الصحافة العالمية والمنصات العربية، خاصة أنها جاءت في فترة شهدت تفاعلاً جماهيرياً واسعاً مع القضية الفلسطينية.

أخوماش.. "فلسطين حرة"

ويعتبر نجوم كرة القدم المغربية من أكثر المشاهير الذين حرصوا على رفع العلم في مختلف المحافل الرياضية؛ فالمغربي إلياس أخوماش خطف الأنظار خلال احتفالات فريقه رايو فايكانو الإسباني الأوروبية خلال الشهر الحالي، حيث ذهب إلى جماهير فريقه بعد الفوز على ستراسبورغ 1-0 في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وتسلم منهم علم فلسطين، ثم وضعه أمام اللاعبين على أرض الملعب، قبل أن يظهر وهو يلفه حوله وسط هتافات "فلسطين حرة" وسط تفاعل جماهيري كبير. وانتشرت اللقطات بشكل واسع في الإعلام الإسباني ومنصات التواصل، خصوصاً أن اللاعب يُعد من أبرز المواهب المغربية الصاعدة في الكرة الأوروبية.

زياش وحكيمي.. حضور دائم مع منتخب المغرب

بدوره، ارتبط اسم حكيم زياش بالعلم الفلسطيني خلال مشوار منتخب المغرب التاريخي في كأس العالم 2022 بقطر، حين احتفل مع اللاعبين المغاربة أكثر من مرة برفقة العلم الفلسطيني عقب الانتصارات التاريخية التي حققها "أسود الأطلس"، حيث حمل لاعبو المغرب، وبينهم حكيمي وزياش، علم فلسطين خلال الاحتفالات، وأصبح ذلك المشهد من أبرز صور مونديال قطر، بعدما حظي بتغطية واسعة من الصحافة العالمية.

بوغبا.. صورة المونديال التي بقيت عالقة

كان الفرنسي بول بوغبا من أبرز الأسماء العالمية التي ارتبطت بصورة شهيرة مع العلم الفلسطيني، بعدما ظهر خلال احتفالات تتويج فرنسا بكأس العالم 2018 وهو يلتقط صوراً مع مشجعين يحملون العلم الفلسطيني في موسكو، في لقطة لاقت انتشاراً واسعاً آنذاك. لكن بوغبا فعلها وحمل العلم الفلسطيني برفقة أماد ديالو خلال جولة الشكر لجماهير مانشستر يونايتد عقب مواجهة فولهام في الدوري الإنكليزي في ملعب أولد ترافورد موسم 2021، في لقطة حظيت حينها بتفاعل عالمي واسع وتحولت إلى واحدة من أكثر الصور تداولاً بين جماهير كرة القدم. ومنذ تلك الفترة، ارتبط اسم بوغبا بعدة مواقف إنسانية ورسائل تضامن مع فلسطين، ما جعله يحظى بحضور خاص لدى الجماهير العربية.

يامال.. الجيل الجديد يواصل المشهد

ومع الصورة الأخيرة للامين يامال، بدا أن المشهد مستمر مع الجيل الجديد من النجوم، خصوصاً أن لاعب برشلونة الشاب يُعد حالياً أحد أبرز الوجوه الصاعدة في كرة القدم العالمية. وتحوّلت صورته مع العلم الفلسطيني خلال احتفالات برشلونة إلى واحدة من أكثر الصور تداولاً بعد التتويج، لتضعه ضمن قائمة من النجوم الذين ارتبطت أسماؤهم بهذه اللقطات الرمزية في عالم كرة القدم.