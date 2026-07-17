- شهدت كأس العالم 2026 توترات بين اللاعبين والمدربين، حيث انتقد نجوم مثل جود بيلنغهام وهاري كين قرارات مدربيهم، مما أبرز الفجوة بين توماس توخيل ولاعبي إنكلترا. - عبّر ريان شرقي عن إحباطه من عدم مشاركته كأساسي مع منتخب فرنسا رغم تألقه، مما يعكس توتر العلاقة مع المدرب ديديه ديشان. - في أوروغواي، تصاعدت الخلافات بين فريديريكو فالفيردي ومدربه مارسيلو بيلسا، بينما انتقد علي العابدي اختيارات المنتخب التونسي، مشيراً إلى تأثير استبعاد لاعبين ذوي خبرة.

تكررت التصريحات التي تعكس غضباً من النجوم على قرارات المدربين في كأس العالم 2026 بشكل أثار جدلاً واسعاً، وخاصة أن بعض الانتقادات كانت صريحة لمدربين يملكون خبرات كبيرة، وصدرت عن لاعبين بتاريخ كبير، وشهد معسكر منتخب إنكلترا أكبر حالات الانتقادات المعلنة التي حصلت بعد الانتصارات أو الهزائم، ما يُقيم الدليل على عمق الفجوة بين المدرب توماس توخيل وبعض اللاعبين.

وبعد تخطي عقبة النرويج، ردّ جود بيلنغهام بقوة على تصريحات مدربه توخيل، الذي قال أنه لم يكن راضياً عن مستوى الفريق في المباراة، واعتبر لاعب ريال مدريد أن المدرب لا يعلم الظروف التي دارت فيها المباراة ولم يختبرها وبالتالي لا يمكن أن يجزم بما واجهه اللاعبون من صعوبات. وإثر الخسارة أمام الأرجنتين، كان هاري كين صريحاً في انتقاده لمدربه، عندما اعتبر أن الرجوع إلى الدفاع بعد هدف التقدم كان سبباً مباشرة في الهزيمة، وهو تصريح تمّ تداوله بشكل كبير حيث كان واضحاً أن مهاجم بايرن ميونخ غاضب من الخطة التي فرضها المدرب في نهاية المباراة.

وعبّر نجم منتخب فرنسا ريان شرقي عن إحباطه بسبب تعامل المدرب ديديه ديشان معه بما أنه لا يُشارك أساسياً رغم تألقه مع مانشستر سيتي، فبعدما سأله صحافي إثر مواجهة إسبانيا في نصف النهائي عما إذا كان غاضباً من مشاركته لفترات القصيرة، ردّ لاعب ليون الفرنسي سابقاً باقتضاب قائلاً: "ماذا تقول إنت؟"، فردّ الصحافي: "غاضب"، وهنا غادر اللاعب المنطقة المختلطة، بعد إشارة برأسه إلى أنه يتفق مع موقف الصحافي، ولكنه تفادى التصعيد رغم قرب نهاية مشوار ديشان مع منتخب فرنسا.

وكان أشهر خلاف مُعلن في كأس العالم 2026 بين لاعب ومدرب، ذلك الذي حصل بين نجم منتخب أوروغواي فريديريكو فالفيردي ومدربه مارسيلو بيلسا، حيث تحدثت مصادر إعلامية مختلفة، منها صحيفة ماركا الإسبانية، عن وجود فجوة في العلاقة بين المدرب ونجمه ترجمها استبدال اللاعب في لقاء إسبانيا رغم تأخر أوروغواي في النتيجة. وقد ردّ فالفيردي عن الانتقادات بمنشور على إنستغرام، أكد من خلاله تمسكه بمواصلة التجربة مع منتخب بلاده رغم كل الانتقادات والأزمات.

كما انتقد التونسي علي العابدي اختيارات النتخب التونسي باستبعاد العناصر التي تملك خبرة كبيرة، مُعتبراً أن التخلي عن لاعب مثل فرجاني ساسي وغيره من الأسماء أضرّ بـ"نسور قرطاج". وقد فضل المدرب صبري لموشي عدم دعوة ساسي إلى البطولة في اختيار لم يكن موفقاً وقد عبر المدرب لاحقاً عن ندمه.