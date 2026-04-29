نجوم تخلوا عن الوكلاء.. عين على الميدان وأخرى على العقود

- اختار عدد من نجوم كرة القدم التخلي عن وكلاء اللاعبين وإدارة مسيرتهم بأنفسهم، مثل إيفان نديكا الذي أعلن انفصاله عن وكيله السابق، مما يعكس تزايد رغبة اللاعبين في التحكم بمستقبلهم المهني. - تزايد نفوذ وكلاء اللاعبين دفع الفيفا لتعديل القوانين للحد من تأثيرهم، حيث يحصلون على عمولات كبيرة، مما جعل بعض اللاعبين يفضلون إدارة عقودهم بأنفسهم أو بمساعدة محامين. - الأسباب وراء هذه الخطوة تشمل تحقيق مكاسب مالية إضافية وتجنب الاحتيال، مع التركيز على التحديات الرياضية وإدارة العقود والصفقات بشكل مستقل.

اختار عدد من نجوم ملاعب كرة القدم في العالم خلال السنوات الأخيرة الاهتمام بمسيرتهم الاحترافية والتخلي عن التعاون مع وكلاء اللاعبين رغم أهمية هذه الخطة في نجاح أي نجم. وتزايد نفوذ وكلاء اللاعبين في عالم كرة القدم، ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى تعديل القوانين بشكل مستمرّ من أجل الحد من نفوذهم، وخاصة أن معظمهم يحصل على منح وعمولات كبيرة.

وقد أعلن مدافع نادي روما الإيطالي إيفان نديكا أنه توقف عن التعامل مع الشركة التي كان متعاقداً معها، واختار الاهتمام بمستقبله بمفرده. وجاء في منشور المدافع الذي يقدم موسماً مميزاً مع الفريق الإيطالي: "أودّ إبلاغكم بأنه بعد انتهاء تعاوني مع وكيل أعمالي السابق مايكل نتشو وشركته، إيه إم إس للاستشارات، فإننا سنواصل منذ الآن أنشطتنا المهنية بشكل منفصل. وسأتولى إدارة مسيرتي المهنية بنفسي من الآن فصاعداً".

وبهذه الخطوة، فإن نديكا سار على خطى عددٍ من نجوم اللعبة الذين يفضلون دراسة العروض بمفردهم دون اللجوء إلى الوكلاء، ومن بينهم البلجيكي كيفن دي بروين ومواطنه توماس مونييه وكذلك الإنكليزي رحيم سترلينغ والألماني جوشوا كيميش والهولندي ممفيس ديباي والمغربي حكيم زياش. وقد يلجأ اللاعبون إلى محامين من أجل مراجعة العقود فقط.

وهناك عديد الأسباب التي تفسر هذه الخطوة، من بينها أن اللاعب يمكنه تحقيق مكاسب مالية إضافية، باعتبار أنه لن يكون مجبراً على دفع عمولة إلى الوكيل. كما أن بعض اللاعبين كانوا ضحية عمليات احتيال من قبل بعض الوكلاء وواجهوا أزمات خطيرة، وبالتالي اختاروا التركيز على التحدي الرياضي مع الاهتمام بالعقود وكذلك الصفقات، وهو أمر لا يبدو سهلاً بالنظر إلى قوة التحديات التي تنتظر اللاعبين.