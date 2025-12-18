نجوم تجاهلهم الركراكي سلاح المغرب في نهائي كأس العرب

- يعتمد منتخب المغرب الرديف في كأس العرب على لاعبين ذوي خبرة دولية، مثل عبد الرزاق حمد الله ووليد أزارو، لتعويض غيابهم عن المنتخب الأول والمنافسة على اللقب. - يسعى هؤلاء اللاعبون لإثبات قدراتهم وإقناع المدرب وليد الركراكي بمهاراتهم، مما قد يفتح لهم الباب للعودة إلى المنتخب الأول والمشاركة في البطولات الكبرى. - يواجه المنتخب الرديف تحديات كبيرة بسبب قوة المنافسة في المنتخب الأول، لكنهم يأملون في تحقيق النجاح في كأس العرب لتعزيز فرصهم المستقبلية.

يعتمد منتخب المغرب لكرة القدم، المشارك في كأس العرب، على عددٍ من اللاعبين، كانوا قبل مواسم حاضرين باستمرار في قائمة مدرب المنتخب الأول وليد الركراكي، ولكنهم خسروا فرص المشاركة مع "أسود الأطلس" في كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق يوم الأحد المقبل، بينما سيخوضون نهائي كأس العرب، اليوم الخميس، أمام منتخب الأردن، في رحلة إهداء المغرب اللقب الثاني في المسابقة العربية.

واختار مدرب منتخب المغرب الرديف، طارق السكتيوي، أسماء لها خبرات دولية كبيرة، مثل عبد الرزاق حمد الله الذي يُعد من أشهر اللاعبين في الدوريات العربية في المواسم الأخيرة، وكان حاضراً في نهائيات كأس العالم 2022، وتجاربه في الدوري السعودي تساعده على تقديم الإضافة، وقد ظهر حاسماً في نصف النهائي، معوضاً طرده أمام عمان في الجولة الثانية، كما أن وليد أزارو الذي تألق في ربع النهائي أمام سورية، من الأسماء التي تملك خبرة واسعة راكمها من تجاربه بين مختلف الدوريات العربية، وكان أيضاً من نجوم المنتخب الأول، إضافة إلى طارق تيسدوالي الذي تعرض إلى إصابة في ربع النهائي، ولكن تجربته في الدوري البلجيكي ساعدته كثيراً، وقد كان حاسماً في تصفيات مونديال 2022، وساعد المغرب كثيراً، دون نسيان الحارس مهدي بنعبيد الذي كان دائماً حاضراً في المنتخب الأول.

ويعتمد منتخب المغرب الرديف على عناصر الخبرة، والتي تريد تعويض استبعادها عن المنتخب الأول بسبب قوة المنافسة، عبر قيادة "أسود الأطلس" إلى حصد اللقب، ما قد يدعم فرصها في الظهور مستقبلاً مع المنتخب الأول وإقناع المدرب الركراكي بقدراتها التي قد تفتح الباب أمام أحدها للمشاركة في كأس العالم، ولكن الأمر سيكون صعباً للغاية في ظل النجوم التي يضمها المنتخب المغربي الأول في الوقت الراهن.