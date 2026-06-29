نجوم باتوا خارج حسابات منتخب العراق بعد كأس العالم

- مونديال 2026 يشهد نهاية مسيرة العديد من لاعبي منتخب العراق بعد أداء مخيب في دور المجموعات، حيث خسر الفريق أمام النرويج وفرنسا والسنغال، مما أثار الجدل حول اختيارات المدرب الأسترالي غراهام أرنولد. - حراس المرمى جلال حسن وفهد طالب والمدافع ريبين سولاقا يخرجون من حسابات المنتخب، بينما يبحث المدرب عن بدلاء في الدفاع والوسط لتعزيز الفريق. - الانتقادات تطال لاعبي الوسط والهجوم مثل إيراهيم بايش ويوسف الأمين، مع شكوك حول مستقبل أيمن حسين ومهند علي بسبب الإصابات المتكررة.

سيضع مونديال 2026 نهاية لمسيرة العديد من لاعبي منتخب العراق لكرة القدم، الذي ودع المنافسات بثلاث خسارات متتالية في دور المجموعات، جاءت أمام النرويج (4-1)، وضد فرنسا (3-0)، وأخيراً السنغال بخماسية دون رد، وتواصل الأداء السلبي للعديد من اللاعبين، الذين أثاروا الجدل في تصفيات المونديال، وشكل حضورهم في قائمة كأس العالم، التي اختارها المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، مفاجأة للعديد من النقاد وأصحاب الشأن.

وبحسب مصادر "العربي الجديد" في الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس الأحد، بات حارسي المرمى جلال حسن (35 عاماً) وفهد طالب (31 عاماً) خارج حسابات منتخب العراق بعد المونديال. أما على مستوى خط الدفاع، فقد أعلن المدافع ريبين سولاقا (34 عاماً) اعتزاله اللعب دولياً بعد لقاء السنغال، الذي طرد منه اللاعب بعد مرور 13 دقيقة فقط، إثر خطأ ارتكبه على سايدو ماني.

كرة عربية منتخب العراق وصداع خط الدفاع... من كاساس إلى رهان أرنولد

وفي الخط الخلفي أيضاً، سيبحث المدرب أرنولد، الذي بات قريباً من تجديد عقده مع منتخب العراق على بدلاء لكل من فرانس بطرس ومناف يونس، إضافة إلى ظهير أيمن ينافس اللاعب الأساسي حسين علي. وفي خط الوسط، لاحقت الانتقادات، الجناح إيراهيم بايش، الذي ربما بات بعيداً عن كتيبة "أسود الرافدين" في الاستحقاقات المقبلة، في الوقت الذي خيب فيه كل من يوسف الأمين وكيفن يعقوب آمال جماهير منتخب العراق، وكانوا بعيدين كل البعد عن مستواهم المعهود. وفي الخط الأمامي، لم يكن علي يوسف بمستوى طموحات أنصار "أسود الرافدين"، فيما تلاحق الإصابات المتكررة كلا من أيمن حسين ومهند علي، وهو الأمر الذي يجعل حضورهم في المستقبل، محل شكٍ كبير.