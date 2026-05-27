نجوم المغرب في "الليغا" بحصاد مختلف

- عبد الصمد الزلزولي تألق في الدوري الإسباني مع ريال بيتيس، مسجلاً 15 هدفاً وصانعاً 13 هدفاً، مما جذب اهتمام أندية كبرى مثل ليفربول وبرشلونة لتعويض بعض اللاعبين في الفريق الكتالوني بعد تأكيد رحيله عن بيتيس. - إبراهيم دياز واجه تحديات مع ريال مدريد، حيث لم يثبت نفسه كلاعب أساسي، ويدخل في حسابات الانتقالات الصيفية مع اهتمام من بوروسيا دورتموند وأرسنال، ومستقبله مرهون بقرار المدرب الجديد. - عز الدين أوناحي تألق فردياً مع جيرونا، مسجلاً خمسة أهداف وصانعاً ثلاث تمريرات حاسمة، لكنه يبحث عن عرض جديد بعد فشل الفريق في البقاء في الدوري الإسباني وعدم حماس أولمبيك مرسيليا لاستمراره.

يشهد الدوري الإسباني لكرة القدم حضوراً قوياً من نجوم منتخب المغرب في المواسم الأخيرة، ذلك أن بعض العناصر المؤثرة في نتائج منتخب "أسود الأطلس" ترفع التحدي مع أندية مختلفة، لكن حصاد اللاعبين بنهاية الموسم الحالي في "الليغا" كان متفاوتاً نسبياً، عدما كسبوا معظم التحديات مع أنديتهم.

ويقود عبد الصمد الزلزولي قائمة نجوم المغرب المتألقين في إسبانيا وأوروبا عامة، فقد كان موسمه مع ريال بيتيس ناجحاً فردياً بأرقامه المميزة، وجماعياً بعد تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا بحلوله خامساً. وشارك الزلزولي في 43 مباراة في كل المسابقات، وسجّل خلالها 15 هدفاً وصنع 13 هدفاً. وهذا التألق جلب له اهتماماً من الأندية القوية في أوروبا، مثل ليفربول الإنكليزي، وفي الأسابيع الأخيرة، تضاربت التقارير بشأن اهتمام برشلونة باللاعب. ويفكر برشلونة في التعاقد مع لاعبين جدد، إذ يستهدف ضمّ بديل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وكذلك جناح هجومي، يُعوّض ماركوس راشفورد، المعار حالياً من مانشستر يونايتد، بما أن إدارة النادي الكتالوني تعتبر أن شرط 30 مليون يورو الذي حدده "الشياطين الحمر" لشراء العقد يبدو مرتفعاً، وقد يكون الزلزولي الذي خاض تجربة سابقة مع الفريق الحلّ الأفضل، خاصة بعد توهجه في الموسم الماضي، علماً أن رحيله عن بيتيس أصبح شبه مؤكد.

ولم يكن موسم إبراهيم دياز مع ريال مدريد موفقاً، فقد فشل في فرض حضور أساسي وكان بديلاً في معظم المباريات، وفشل في استغلال إصابات نجوم الخط الأمامي. ورغم أن مستواه كان مقنعاً في بعض المباريات قبل المشاركة في كأس أمم أفريقيا، فإن الوضع تغير كلياً بعد إضاعة ركلة جزاء في النهائي أمام منتخب السنغال، وهي تجربة كانت قاسية عليه بلا شك، وكان مرهقاً ذهنياً رغم أنه حاول التعويض والتدارك. ودخل اللاعب في حسابات الميركاتو الصيفي، إذ ليس مستبعداً أن يترك النادي الإسباني مع الاهتمام الذي يجده من فرق عديدة، مثل بوروسيا دورتموند الألماني وأرسنال الإنكليزي، والمدرب الجديد للنادي الملكي سيكون صاحب القرار النهائي بشأن استمرار النجم المغربي مع الفريق في الموسم المقبل، وهو أمر منطقي.

كما حقق عز الدين أوناحي العديد من المكاسب في تجربته مع جيرونا، وسرعان ما أثمرت هذه الصفقة نجاحاً كبيراً على الصعيد الفردي، إذ برز المغربي واحداً من أفضل لاعبي الموسم، وسجّل أهدافاً في مرمى أتلتيك بلباو (مرتين)، وريال مدريد، وريال بيتيس، ليصل رصيده إلى خمسة أهداف (مع ثلاث تمريرات حاسمة) في 24 مباراة في الدوري الإسباني، وحصل بالفعل على خمس جوائز أفضل لاعب في المباراة منذ بداية الموسم (أكثر من فينيسيوس جونيور أو رافينيا)، كذلك اختارته رابطة مشجعي جيرونا أفضل لاعب في الموسم. وهو تكريم مستحق يؤكد عودته إلى مستواه المعهود، ولكن على الصعيد الجماعي فشل الفريق في ضمان البقاء في الدوري الإسباني وهبط إلى الدرجة الثانية، وهو ما سيفرض على اللاعب المغربي البحث عن عرض جديد، بما أن نادي أولمبيك مرسيليا لا يبدو متحمساً لاستمراره مع الفريق، ولهذا فقد عاد أوناحي إلى دائرة الشك مجدداً، وربما تساعده كأس العالم.

وشارك إلياس أخوماش في 20 مباراة في الدوري مع فريق رايو فاييكانو، من دون أن يترك بصمة حقيقية، فقد غابت أهدافه وصنع هدفاً وحيداً خلال هذه المباريات، واسترعى الاهتمام بخلافه الحادّ مع مواطنه إبراهيم دياز. ولم يكن الموسم موفّقاً جداً بالنسبة إلى هذا اللاعب الذي خاض النصف الأول من الموسم في صفوف فريق فياريال، قبل أن يغادره في الميركاتو الشتوي، فضلاً عن أن مشاركته في كأس أمم أفريقيا حرمته من اللعب أساسياً بانتظام.