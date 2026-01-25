نجوم المغرب يتجاوزون خيبة نهائي أفريقيا: عندما تنتهي المنافسة وتبدأ الأخلاق

تونس

زهير ورد

صحافي رياضي تونسي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2021.
25 يناير 2026
مباراة المغرب والسنغال شهدت الكثير من الأحداث (العربي الجديد/Getty)
تجاوز نجوم منتخب المغرب لكرة القدم مرارة الفشل والخيبة التي عاشوها بعد نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال الذي جرى قبل أيام مضت، عقب عودتهم إلى أنديتهم في الدوريات الأوروبية، وخاصة خلال المباريات التي وضعت لاعبين من المغرب في مواجهة لاعبين من منتخب السنغال، بطل النسخة 3الـ من كأس أفريقيا.

وبرز نجوم المغرب منذ نهاية اللقاء الختامي، الذي انتهى لصالح السنغال بهدف من دون مقابل، بمواقفهم الرياضية من خلال تهنئة منافسهم بالتتويج رغم قوّة الصدمة التي تعرضوا لها إثر نهائي غريب الأطوار، وكان تصرفهم خلال حفل التتويج وتوزيع الميداليات مثالياً، قبل أن يؤكدوا روحهم الرياضية العالية في لقطات أخرى خلال الأيام الماضية، فقد ظهر الحارس ياسين بونو وهو يُشارك في احتفال نادي الهلال السعودي بنجمه كاليدو كوليبالي، قائد منتخب السنغال، وذلك بعد عودته إلى الفريق، حيث كان تصرف بونو تلقائياً وظهر أفضل حارس أفريقي مبتسماً عندما تجمع لاعبو الهلال حول اللاعب السنغالي لمشاركته فرحته بالتتويج.

كما أن إبراهيم دياز تفاعل بشكل إيجابي مع تكريم السنغالي باب غاي من قبل فريقه فياريال الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد السبت، وظهر دياز وهو يُصفق مثل كل الحاضرين في الملعب الذين احتفلوا بصاحب الهدف الحاسم في النهائي الأفريقي، وهو مشهد قاسٍ على النجم المغربي، بما أنه أضاع ركلة جزاء في نهاية الشوط الثاني كانت ستنقل الفرحة من الجماهير السنغالية إلى الجماهير المغربية من دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية التي ابتسمت للسنغال. وتصرّف دياز يُثبت تشبعه بمبادئ الروح الرياضية، بما أن أي لاعب في موقفه كان من الممكن أن يلتزم الصمت، لكنه شارك في تكريم النجم السنغالي، كما أظهرت الصور مصافحة بين دياز وغاي في نهاية اللقاء بين الفريقين بالدوري الإسباني.

دياز عاد للتدريبات مع ريال مدريد (العربي الجديد/Getty)
دياز يتلقى دعماً من مدرب ريال مدريد بعد صدمة "بانينكا" في النهائي

أما إسماعيل صيباري الذي أثار جدلاً واسعاً بعد تصرفه في مباراة النهائي عندما حاول منع الحارس السنغالي إدوارد ميندي من استعمال المنشفة الخاصة به، وظل واقفاً خلف المرمى في موقف غريب منه، فقد تحدث إلى شبكة ESPN عن الحادث، واعترف بالخطأ الذي ارتكبه وقال: "عندما وصلت إلى المنزل (بعد النهائي)، رأيت مدى سوء الوضع. لذلك أرسلت على الفور رسالة إلى شخص ما في السنغال لأعتذر، كما اعتذرت لميندي في المطار. لقد تم حلّ المشكلة وإغلاقها". وكان صيباري قد سارع بعد النهائي بنشر اعتذار على حسابه على "إنستغرام" بعد انتشار مقطع الفيديو يظهر فيه وهو يحاول خطف المنشفة.

