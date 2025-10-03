- تعزيز صفوف منتخب رديف المغرب: قرر المدرب طارق السكتيوي الاعتماد على نجوم سابقين من الدوريات الخليجية والعربية في كأس العرب بالدوحة، لتعزيز فرص المنافسة على اللقب. - قائمة اللاعبين المختارين: تضم القائمة النهائية لاعبين مثل عبد الرزاق حمد الله، يونس عبد الحميد، ووليد الكرتي، بالإضافة إلى لاعبين من الدوري المحلي مثل صلاح الدين شيهاب وربيع حريمات. - التركيز على الخبرة: يهدف السكتيوي إلى تحسين الأداء الجماعي عبر الاستفادة من خبرة اللاعبين السابقين في المنتخب الأول، مع إقامة معسكر تدريبي في الرباط استعداداً لمواجهة مصر.

قرر مدرب منتخب رديف المغرب لكرة القدم، طارق السكتيوي (47 عاماً)، الاعتماد على مجموعة من النجوم السابقين المحترفين في الدوريات الخليجية والعربية، خلال بطولة كأس العرب المقررة إقامتها في الدوحة القطرية ما بين الأول و18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك لتدعيم صفوف المنتخب وتقوية حظوظه في المنافسة على اللقب العربي.

وأفاد مصدر في الجهاز الفني لرديف المغرب، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، بأنّ القائمة النهائية المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، أو غداً السبت على أكثر تقدير، تضم مجموعة من اللاعبين الذين لعبوا لمنتخب "أسود الأطلس"، سواء على عهد المدرب وليد الركراكي، أو حين كان البوسني وحيد حاليلوزيتش مديراً فنياً لكتيبة القائد أشرف حكيمي (26 عاماً)، في مقدمتهم هداف نادي الشباب السعودي عبد الرزاق حمد الله (34 عاماً)، ومدافع نادي الجيش الملكي يونس عبد الحميد (38 عاماً)، ونجم الفتح السعودي مراد باتنا (35 عاماً)، ولاعب وسط الفتح السعودي مروان سعدان (33 عاماً)، ونجم نادي بيراميدز المصري وليد الكرتي (31 عاماً)، ونجم نادي الوكرة القطري أمين زحزوح (25 عاماً)، بالإضافة إلى هداف نادي أم صلال القطري أسامة طنان (31 عاماً).

وبحسب المصدر نفسه، فإن القائمة النهائية، التي من المرجح أن تشمل 27 لاعباً، تضم أيضاً أسماء من الدوري المحلي، ويتعلق الأمر بحارس نادي المغرب الفاسي صلاح الدين شيهاب (31 عاماً)، وحارس نادي الفتح الرياضي رشيد غانيمي (24 عاماً)، علاوة على عدد من اللاعبين الذين ساهموا في تتويج منتخب المغرب المحلي ببطولة أفريقيا للمحليين "شان"، التي استضافتها كينيا وتنزانيا وأوغندا في سبتمبر/ أيلول الماضي، ويبرز في مقدمتهم القائد ربيع حريمات (31 عاماً)، ومروان الوادني (30 عاماً)، وأنس باش (27 عاماً)، وخالد آيت أورخان (25 عاماً)، وحمزة الموساوي (32 عاماً)، وأسامة المليوي (29 عاماً) وغيرهم.

ويهدفُ المدرب السكتيوي من وراء هذه الخطوة إلى الاعتماد على عنصر الخبرة بالدرجة الأولى لتحسين الأداء الجماعي أكثر في البطولة العربية، كما أن الاستفادة من نجوم سبق لهم اللعب في المنتخب الأول تتيح للرديف إمكانية التعامل مع الضغوط والمواقف الصعبة أثناء المباريات. وجدير بالذكر أن منتخب المغرب الرديف سيخوض معسكراً تدريبياً في مركز محمد السادس في الرباط يوم الاثنين المقبل، قبل مواجهة نظيره منتخب مصر في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، إذ من المرجح أن تمثل فرصة مواتية للوقوف على مؤهلات عدد من اللاعبين، سواء الذين ينشطون في الأندية العربية أو المحلية.