نجوم العرب ينافسون على لقب هداف أمم أفريقيا

تشهد بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، المقامة حالياً في المغرب، وتمتد حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، منافسة قوية على مستوى الأرقام الفردية بين النجوم، حيث يتصدّر اللاعب المغربي، نجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز، سباق الهدافين بعدما هزّ الشباك أربع مرات، بواقع هدف في كلّ مباراة.

ويُنافس دياز العديد من الأسماء القادرة على خطف لقب الهداف في هذه النسخة المميزة، التي تُقام في المغرب على الملاعب وتتحضّر لاستضافة كأس العالم 2030، إذ يأتي في المركز الثاني كلّ من النيجيري أديمولا لوكمان، الاسم الأكثر تأثيراً حتى اللحظة في الـ"كان"، بعدما سجل ثلاثة أهداف وقدّم أربع تمريرات حاسمة، ساهمت في وصول بلاده إلى ربع النهائي، إلى جانب مواطنه فيكتور أوسيمين (3)، على غرار كلّ من نجم مانشستر يونايتد ومنتخب ساحل العاج أمادو ديالو، والمهاجم المميز أيوب الكعبي الذي سجل هدفين من أصل ثلاثة بضربة ازدواجية، والمالي لاسين سينايوكو، إضافة إلى المخضرمين الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح. ويأتي في المرتبة الثالثة العديد من الأسماء القادرة على خطف الصدارة في أيّ لحظة، بعدما نجحوا في تسجيل هدفين حتى اللحظة، بينهم اللاعب الجزائري إبراهيم مازة.

وأكد النجوم العرب خلال هذه النسخة أنهم يسعون لخطف جائزة هداف البطولة، بعد سنوات من الغياب عن المشهد، إذ شهدت نسخة 2023 تسجيل الغيني إميليو نسوي خمسة أهداف، بينما أحرز الكاميروني فنسنت أبو بكر ثمانية أهداف في 2021، والنيجيري أوديون إيغالو خمسة أهداف في 2019، والكونغولي جونيور كابانانغا ثلاثة أهداف في 2019، في حين تقاسم خمسة لاعبين لقب الهداف في 2015، بينهم التونسي أحمد العكايشي. مع الإشارة إلى أنّ آخر نسخة شهدت تتويج بطل عربي منفرداً بالجائزة كانت في 2010 بنسخة أنغولا، حين خطف محمد ناجي جدو الأضواء، إثر هزّه الشباك خمس مرات تحت قيادة المدرب حسن شحاتة.