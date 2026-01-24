نجوم العرب يضيئون ملاعب أوروبا: مرموش يتألق وبصمة عدلي تقهر ليفربول

- تألق نجوم الكرة العربية في الدوريات الأوروبية، حيث قاد المغربي أمين عدلي فريقه بورنموث للفوز على ليفربول 3-2 في الدوري الإنجليزي، بينما سجل المصري عمر مرموش هدفاً في انتصار مانشستر سيتي 2-0 على وولفرهامبتون. - في الدوري الألماني، سجل الجزائري محمد الأمين عمورة هدفاً لفريقه فولفسبورغ، رغم الخسارة 3-1 أمام ماينز، بينما قاد أيوب الكعبي فريقه أولمبياكوس للفوز 1-0 على فولوس في الدوري اليوناني. - واصل فريق لوغانو نتائجه الإيجابية في الدوري السويسري بفوز كبير 4-1 على فينترتور، حيث اختتم التونسي محمد بلحاج محمود رباعية فريقه.

واصل نجوم الكرة العربية ترك بصمتهم الواضحة في الملاعب الأوروبية، بعدما تنوعت أدوارهم بين تسجيل أهداف حاسمة وصناعة الفارق مع أنديتهم، في جولة حملت التألق المغربي والمصري والجزائري والتونسي، وأكدت الحضور المتزايد للاعب العربي في الدوريات الكبرى. ففي الجولة الـ23 من الدوري الإنكليزي، قاد المغربي أمين عدلي فريقه بورنموث لإطاحة نظيره ليفربول على ملعب فيتاليتي، 3-2.

وبعد أن ساد التعادل بهدفين لمثلهما حتى الثواني الأخيرة، جاء عدلي ليهز شباك البرازيلي أليسون بيكر مهدياً فريقه الانتصار، ومحرزاً هدفه الثاني هذا الموسم. وترك المصري عمر مرموش بصمته في انتصار فريقه مانشستر سيتي، بعد تسجيله هدف التقدم في فوز فريقه 2-0 على وولفرهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد. وسجّل مرموش الهدف الأول، فيما أضاف أنطوان سيمينيو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليستعيد السيتي نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية.

Bournemouth kaataa Liverpoolin lisäajalla!! 😳🔥



Isännät ehtivät hukata jo 2-0-johdon, mutta Amine Adli puki sankarin viitan päälleen loppuhetkillä! 🤩#Valioliiga pic.twitter.com/PMDdS2LyCk — Viaplay Urheilu (@ViaplayUrheilu) January 24, 2026

وسجّل الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة عودته للتسجيل في عام 2026 بهدف مبكر لفريقه فولفسبورغ، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنّب الخسارة بنتيجة 3-1 خارج الديار أمام ماينز، في مباراة ضمن منافسات الدوري الألماني. ومنح المهاجم الجزائري فريقه بداية مثالية، بعدما سجل هدفاً بالكعب على طريقة الكبار، قبل أن تستقبل شباك فريقه ثلاثة أهداف متتالية. وعاد أيوب الكعبي لهز الشباك مع فريقه أولمبياكوس اليوناني، بعد تألقه في أمم أفريقيا 2025، ليقوده إلى تحقيق فوز مهم على حساب فولوس بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري اليوناني، في المباراة التي أقيمت على ملعب كاراييسكاكيس.

Marmoush az önce gol attı.



Pep keli Halaand'ı yedek bırakmış Marmoush oynatıyor

pic.twitter.com/Q67sRK6jkT — yes context (@yescontextfb) January 24, 2026

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ26، بعدما افتك أولمبياكوس الكرة في وسط الملعب، وانطلق بهجمة مرتدة سريعة، مرر خلالها الكعبي الكرة إلى زميله بودينسي، الذي أرسل تمريرة عمودية متقنة أعادت الكرة إلى الكعبي، ليضعها الأخير بلمسة جميلة في الشباك خلال مواجهة مباشرة مع الحارس. وواصل فريق لوغانو سلسلة نتائجه الإيجابية في سباق المنافسة ضمن الدوري السويسري الممتاز دون توقف، بعدما حقق فوزاً عريضاً على ضيفه فينترتور بنتيجة 4-1، في مواجهة ترك فيها الدولي التونسي محمد بلحاج محمود بصمته، بعد أن اختتام رباعية فريقه في اللقاء.