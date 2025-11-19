- تأهل منتخب العراق إلى الملحق العالمي لكأس العالم 2026 بعد فوزه على الإمارات 2-1، حيث شهدت المباراة تقلبات وضغطاً جماهيرياً كبيراً. - أشار أركان نجيب إلى أهمية التغييرات التكتيكية في الشوط الثاني، مثل دخول زيدان ومهند ميمي، التي حسّنت الأداء، مؤكداً على ضرورة استثمار الفترة المقبلة بحكمة واختيار مباريات ودية مناسبة. - بسام رؤوف أكد على أهمية النتيجة في هذا التوقيت، مشيداً بأداء اللاعبين في الشوط الثاني، ومشيراً إلى أن العراق أصبح الممثل الآسيوي الوحيد في الملحق العالمي.

قدّم عدد من نجوم الكرة العراقية السابقين قراءاتهم الفنية بعد خطف منتخب العراق بطاقة العبور إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إثر فوز مثير على نظيره الإماراتي 2-1، أمس الثلاثاء، في مباراة اتسمت بالتقلبات والضغط الجماهيري الهائل داخل الملعب وخارجه، مجمعين على أن الفوز خطوة كبرى نحو الحلم العالمي، مع ضرورة استثمار الفترة المقبلة بحكمة ودقة.

وحول اللقاء، قال نجم منتخب العراق السابق، أركان نجيب: "مثل هذه المباريات الحساسة، التي تُلعب بنظام (لا تعويض)، تكون بطبيعتها محمّلة بضغط جماهيري كبير، ورغم أن الكثيرين يتحدثون عن قيمة الأرض والجمهور، إلا أن هذه العوامل تتحول أحياناً إلى عبء على أصحاب الأرض، خصوصاً عندما يمرّ المنتخب بظروف صعبة، ويتعرض لسيل من الانتقادات إعلامياً وتحليلياً، وحتى من الجمهور، الذي كان قاسياً في بعض الفترات بدافع الحب والحرص على رؤية منتخب قوي قارياً ومؤهل لبلوغ كأس العالم".

وأوضح اللاعب، الذي مثّل نادي الفيصلي الأردني سابقاً، أن الأداء لم يكن بالمستوى المميز أو بالصورة التي بُنيت عليها آمال الجماهير، سواء استناداً إلى الدقائق الجيدة أمام الإمارات في المباراة السابقة، أو إلى التوقعات العالية قبل اللقاء. وأشار إلى أن بعض الاختيارات في الشوط الأول، خصوصاً ما يتعلق بتوظيف بعض اللاعبين، أثّرت على شكل المنتخب هجومياً، وعلى قدرته في السيطرة على وسط الملعب، وهو ما سمح للمنتخب الإماراتي بإمساك زمام الأمور لفترات طويلة، حتى لحظة تسجيله الهدف الأول، الذي كان مستحقاً نظراً إلى الطريقة التي قاد بها المباراة عبر اختيار النظام وطريقة اللعب والعناصر التي اعتمد عليها مدرب الإمارات الروماني كوزمين أولاريو".

وأردف نجيب: "بعد تسجيل الهدف، ومع دخول زيدان ومهند ميمي، تغيّر شكل المنتخب العراقي بشكل واضح؛ ونجح زيدان في ضبط إيقاع خط الوسط بامتياز، وأصبح البناء أكثر سلاسة. كما ساهم التحول التكتيكي في الشوط الثاني، بوضع ماركو في الجهة اليمنى وعلي جاسم في الجهة اليسرى، في تحسين الأداء الهجومي بشكل ملحوظ، وبدأ الفريق يظهر بشكل أفضل تدريجياً. بعد تسجيل هدف التعادل، ازدادت حماسة الجمهور ودخل المنتخب في مرحلة من الأداء العالي، حيث أهدر ميمي انفراداً محققاً، كما ضاعت فرصة خطيرة من كرة ثابتة، كان يمكن أن تتحول إلى هدف". وأشار إلى أن النصف ساعة الأخيرة شهدت أفضل لحظات المنتخب العراقي في اللقاء، وترافق ذلك مع حصول الفريق على ركلة جزاء صحيحة منحته فرصة قلب النتيجة وتحقيق فوز مهم. وختم بالقول إن هذا الانتصار مثّل خطوة كبيرة في طريق الوصول إلى كأس العالم 2026، بعد بلوغ الملحق العالمي، معرباً عن أمله بأن يكون المنتخب موفقاً في مباراته المقبلة.

وبين المتحدث ذاته أن الفترة المقبلة ستكون "فرصة ثمينة للمدرب أرنولد، إذ تمثل مرحلة إعداد يجب أن تُدار بطريقة مميزة، سواء عبر اختيار مباريات ودية ذات مستوى مناسب، أو من خلال متابعة دقيقة لأوضاع اللاعبين". وأوضح أن بعض الأسماء لم تعد تقدّم ما يكفي للاستمرار مع المنتخب العراقي، في حين توجد مجموعة من اللاعبين المميزين الذين يجب مراقبتهم جيداً، خلال المرحلة المقبلة ليكونوا ركائز أساسية في التشكيلة الوطنية. وختم نجيب حديثه بالقول: "الفوز والتأهل إلى الملحق العالمي أسهما في رفع الروح المعنوية داخل المنتخب، وخفّفا بشكل كبير من الضغوط التي كانت تحيط باللاعبين، ما يفتح الباب أمام ظهور أسود الرافدين بصورة أفضل وأكثر توازناً في المباريات المقبلة".

ومن جهته، قال مدافع منتخب العراق السابق، بسام رؤوف: "كانت النتيجة مطلوبة في هذا التوقيت، فاليوم نحن الممثل الآسيوي الوحيد في الملحق العالمي، وهذا بحدّ ذاته إنجاز كبير. لا تزال الحظوظ قائمة، لكن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قراءات دقيقة، وتحضيرات منطقية ومدروسة". وأضاف: "اللاعبون تحمّلوا المسؤولية بشكل مميز، خصوصاً في الشوط الثاني. المنتخب الإماراتي فريق كبير، وقدّم أداءً رائعاً طوال ستين دقيقة. شكل المباراة بدا كأنه نسخة معكوسة من لقاء الذهاب؛ فقد لعب العراق شوطاً أول مميزاً هناك، بينما قدّموا هم شوطاً أول ممتازاً في البصرة". وتابع قائلاً: "الخيارات البديلة ظهرت بصورة أفضل من الأساسية، سواء في منتخب الإمارات أو في منتخب العراق، وهذا يعكس جودة العمل لدى الجهازين الفنيين، ويؤكد أهمية الجاهزية الذهنية والبدنية لدى اللاعبين، في مثل هذه المواجهات الكبيرة".

أما حارس مرمى "أسود الرافدين" السابق، إبراهيم سالم، فقد أكد أن مباراة الإمارات كانت أمام أكثر من 65 ألف متفرج داخل الملعب، إضافة إلى ما يقارب 45 مليون متابع، وهذا بحد ذاته يمثل ضغطاً هائلاً على اللاعبين. وتابع في حديثه لـ"العربي الجديد": "في الشوط الأول، بدت الأمور كأنها انعكست تماماً، مقارنة بمباراتنا السابقة أمام الإمارات. هناك لعبنا بطريقة (4-4-2) وبدأنا بالضغط عليهم، لكن اليوم كانت الصورة معكوسة؛ الإمارات لعبت بالطريقة نفسها، وسيطرت علينا في الشوط الأول، ولم نكن بالصورة المطلوبة. يُضاف إلى ذلك القلق والاستغراب من التشكيلة التي بدأ بها أرنولد، خصوصاً من ناحية توظيف اللاعبين. فمثلاً، إشراك أيمن حسين كان مفاجئاً، لأنه منذ ثلاثة أشهر لم يخُض مباريات تنافسية ولم يمتلك حساسية اللعب، على عكس مهند علي الذي كان في فورمة عالية خلال الدوري الإماراتي".

وواصل نجم العراق السابق: "الأمر نفسه ينطبق على عمار محسن، فهو مهاجم جاهز وهداف الدوري السويدي، إضافة إلى شيركو كريم، الذي جاء إشراكه مفاجئاً، لأن توظيفه لم يكن في مركزه الطبيعي؛ فهو لاعب أطراف وليس خلف المهاجمين. لكن بعد دخول الشوط الثاني تغيّر الوضع تماماً. الفريق أصبح أكثر واقعية، وعاد زيدان إقبال لتقديم أداء كبير، وكذلك ميمي الذي أحدث الفارق، كما أن أداء زيدان كان مميزاً، فهو عندما يتسلم الكرة يعرف كيف يحتفظ بها، ويصنع الحلول للأمام، وهو ما ساعد الفريق في التقدم وعدم التراجع إلى الخلف".