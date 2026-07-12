نجوم الرياضة يواسون الشعب القطري في وفاة الأمير الوالد

- أعلن الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي حكم قطر من 1995 إلى 2013، وتوافد نجوم الرياضة لتقديم العزاء، مشيدين بدوره في بناء قطر الحديثة. - قائد منتخب قطر أكرم عفيف والمهاجم المعز علي نشروا تعازيهم على وسائل التواصل، وأشادوا بإرث الشيخ حمد، كما قدم الاتحاد القطري لكرة القدم تعازيه عبر منصة "إكس". - نجوم الرياضة العرب مثل ياسر القحطاني ومحمد أبو تريكة عبروا عن تعازيهم، مؤكدين على وحدة الشعوب العربية في مثل هذه اللحظات.

قدّم عدد من نجوم الرياضة واجب التعزية إلى الشعب القطري، بعد وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمرٍ يُناهز 74 عاماً، اليوم الأحد، بحسب ما أعلن الديوان الأميري في بيان رسمي، وهو الذي تولّى الحكم منذ 27 يونيو/ حزيران 1995 إلى غاية 25 يونيو 2013.

ونشر قائد منتخب قطر ونادي السد القطري، أكرم عفيف، على خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام"، صورة ينعى فيها وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ليعلق بعدها: "لن ننساك.. ستبقى قطر بفضلك وعطائك عزاً وكرامة وإرثاً خالداً للأجيال، لأنك صانع قطر الحديثة ومؤسس الرؤيا وباني المجد"، فيما نشر مهاجم "العنابي"، المعز علي، الرسالة نفسها لزميله في المنتخب.

من جهته، قدم الاتحاد القطري لكرة القدم مع مؤسسة دوري نجوم قطر واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بعدما نشرا على حسابهما الخاص في منصة "إكس" صورة الفقيد الراحل، بالإضافة إلى النعي الخاص برمز الدولة العربية الخليجية، مع التعليق "إنا لله وإنا إليه راجعون".

أما قائد منتخب السعودية ونجم الهلال السابق، ياسر القحطاني، فسارع إلى كتابة تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، جاء فيها: "خالص العزاء والمواساة إلى الأشقاء في دولة قطر قيادة وشعباً في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.. اسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته... إنا لله وإنا إليه راجعون".

خالص العزاء والمواساة إلى الأشقاء في دولة قطر قيادة وشعباً في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني



اسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته



إنا لله وإنا إليه راجعون — ياسر القحطاني (@Y20) July 12, 2026

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كذلك وضع نجم منتخب مصر ونادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، صورة تجمعه مع الفقيد في حسابه الشخصي على فيسبوك، وكتب معلقاً: "عظم الله أجركم أهلنا في قطر.. الله يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"، فيما علّق مواطنه وائل جمعة، الذي تسلّم منصباً إدارياً في النادي الأهلي قبل عدة أسابيع على حسابه في "إنستغرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله.. كل العزاء والمواساة لأهلنا في قطر في وفاة سمو الأمير الوالد.. اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال وارزق أهله الصبر والسلوان".

بدوره، نشر نجم الكرة المغربية السابق، يوسف شيبو، على خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام"، صورة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مع تعليقه: "عظم الله أجركم إخواننا في قطر"، فيما كتب قائد منتخب سورية، عمر السومة، على حسابه في منصة "إكس": "أتقدم بخالص العزاء والمواساة لدولة قطر، قيادةً وشعباً، في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه والشعب القطري الكريم الصبر والسلوان".