نجوم الرياضة أبطال مواقف إنسانية مع الحيوانات

- أظهر لويس هاميلتون موقفًا إنسانيًا ببقائه بجانب كلبه في لحظاته الأخيرة، مما أكسبه تضامنًا واسعًا في عالم الرياضة، ويعكس حبه الكبير لكلبه الذي كان يرافقه دائمًا. - دييغو مارتينيز، حارس مرمى ديبورتيفو باستو، يكرس وقته وماله لإنقاذ الكلاب من الشوارع، مستلهمًا من كلبه "توتي"، ويعتبر حبه للحيوانات جزءًا من تراث عائلته. - تشارك دوريات عالمية في حملات توعية لحسن معاملة الحيوانات، حيث يظهر اللاعبون مع كلابهم لتحفيز الجماهير، مثل بول لوزانو وفابينيو، مما يعكس تأثير الحيوانات في حياتهم.

برز عدد من نجوم الرياضة في العالم بمواقف إنسانية في التعامل مع الحيوانات، خاصة منها الكلاب، وذلك في أشكال مختلفة، وقد صنع نجم سباقات فورمولا 1، البريطاني لويس هاميلتون الحدث في بداية الأسبوع عندما فضّل عدم المشاركة في التجارب الخاصة بالإطارات الجديدة، مفضلاً البقاء إلى جانب كلبه الذي كان في موقف صعب للغاية ويحتاج إلى العناية.

واختار هاميلتون، الذي يصنف من بين أكبر نجوم الرياضة في السنوات الأخيرة، مواكبة اللحظات الأخيرة في حياة كلبه على المشاركة في التجارب، رغم أنه كان في حاجة إلى التعود عليها، وقد وجد هاميلتون تضامناً كبيراً بسبب موقفه الإنساني، خاصة أنه كان يصرّ على أن يرافقه كلبه في كل التجارب، ومن ثم بات معروفاً في عالم فورمولا 1.

وجلب حارس مرمى فريق ديبورتيفو باستو الكولومبي، دييغو مارتينيز (35 عاماً)، الاهتمام بشكل كبير، بسبب حرصه على مساعدة الكلاب، إذ جمع على مدار السنوات الماضية بين شغفه بكرة القدم وحبه للكلاب، ويسخِّر وقته وماله لإنقاذ الكلاب من الشوارع ومن المواقف المسيئة من أجل إيجاد عائلات جديدة يمكنهم العيش معها حياة مُرضية. وقال عن ذلك: "حبي للحيوانات يسري في عائلتي. عندما كنت أعيش مع والدي، كان لدينا دائماً قطط وكلاب يعشقونها. اليوم، لدى والدتي أربع قطط وثلاثة كلاب في منزلها، وهو ليس كبيراً جداً، لكنها تنام في سريرها مع قططها الأربع. لذا فإن الحب في دمي، لكن توتي هو من ألهمني لبدء مشروعي لمساعدة أكبر عدد ممكن من كلاب الشوارع. توتي هو كلبي، وهو بولدوغ فرنسي دخل حياتي منذ خمس سنوات".

كما أن عديد الدوريات في العالم، تنضم إلى حملات التوعية من أجل حسن معاملة الحيوانات، من ذلك رابطة الدوري الإسباني والمكسيكي، حيث تشهد بعض المباريات في كل موسم دخول اللاعبين وهم يحملون معهم كلاباً، ضمن أيام التوعية لتحفيز الجماهير على مساعدة الكلاب من دون مأوى والاهتمام بها. كما ظهر لاعب خط وسط إسبانيول برشلونة، بول لوزانو، أمام وسائل الإعلام في الموسم الماضي، برفقة جروٍ تبناه، في إطار حملة توعية بحقوق الحيوان. وقد تولى اللاعب الكتالوني رعاية "مانجو الصغير"، البالغ من العمر خمسة أشهر، بعد أن تُرك مع أشقائه في سلة المهملات. وقال لاعب خط الوسط: "لقد تبنيناه عندما كان عمره تقريباً شهراً واحداً". وأوضح أن أحد أصدقائه تولى أيضاً رعاية أحد أشقاء مانجو. وقال اللاعب: "كان تبنيه من أفضل قرارات حياتي"، مضيفاً أن هذه الخطوة لم تُغيره فحسب، بل إنها تجربة يُمكن أن تُغير حياة أي شخص.

وكان انضمام لاعب ليفربول الإنكليزي سابقاً، البرازيلي فابينيو، إلى الاتحاد السعودي مهدداً بالفشل في صيف 2023، وقد تأخرت الصفقة عديد الأيام بسبب إصرار اللاعب أن يرافقه كلباه. ووفقاً للصحافي ديف أوكوب، المتابع لأخبار ليفربول، فإن توقيع البرازيلي أجّل بسبب كلبيه، وهما من نوع البولدوغ الفرنسي، إذ تردد بقوة أن حيوانات فابينيو ممنوعة من دخول المملكة العربية السعودية، لأن السلطات المحلية تعتبر البولدوغ الفرنسي خطيراً للغاية. لذلك، يلزم الحصول على استثناء للسماح بحل المسألة وتوقيع اللاعب، وقد تم تجاوز الأزمة بعد ذلك.

ولا يتردد نجوم الرياضة في العالم في الظهور رفقة كلابهم، خاصة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يرتبط بعلاقة قوية بكلبيه، كما أن الكلاب لعبت دوراً مهماً في عديد المناسبات، مثلما حصل في كأس العالم 1966، بعد سرقة الكأس، إذ استعانت الشرطة بكلب من أجل استعادته وإنقاذ الموقف، في واحدة من أصعب الأحداث التي واجهت نهائيات كأس العالم على مرّ التاريخ.