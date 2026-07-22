نجوم الدوري التونسي هدف الأندية الليبية بصفقات مدوية

استهدفت الأندية الليبية، نجوم الدوري التونسي لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث نجحت في التعاقد مع أبرز الأسماء التي تألقت في الموسم الماضي، بصفقات قوية مالياً ولكنها أفقدت أندية لاعبين بارزين صنعوا الفارق في الموسم الماضي، كما نجح الاتحاد الليبي في الحصول على توقيع المدرب فوزي البنزرتي، الذي توج بالدوري التونسي في 11 مناسبة سابقة، وآخرها في الموسم الماضي مع النادي الأفريقي، وعوضه ماهر الكنزاري في قيادة الفريق.

وكانت أولى الصفقات، رحيل مدافع النادي الأفريقي، حمزة بن عبدة إلى الاتحاد الليبي، حيث قدم الفريق الليبي عرضاً سارعت إدارة الفريق التونسي إلى قبوله بما أن النادي يُعاني من أزمة مالية منذ نهاية الموسم الماضي، وقبل موسم واحد من نهاية عقده، اختارت إدارة فريق "باب الجديد" قبول العرض لتفادي خسارة اللاعب بنهاية الموسم مجاناً.

وخسر النادي الأفريقي لاحقاً، مهاجمه الأول، الدولي فراس شواط، الذي انضمّ إلى الأهلي بنغازي، وقد فعّل النادي الليبي البند التسريحي في عقد هداف الدوري التونسي في آخر موسمين، من أجل الحصول عل توقيعه ليمضي عقداً لمدة موسمين، وهي صفقة أربكت حسابات النادي الأفريقي الذي انطلق في البحث عن مهاجم بديل ولكن يبدو الأمر صعباً وسط حيرة جماهيره، كما يملك نجما الفريق، بلال آيت مالك وحمزة الخضراوي عروضاً من ليبيا.

وغادر مدافع منتخب الجزائر، محمد لمين توغاي، الترجي التونسي، صوب فريق أهلي طرابلس، الذي قدم عرضاً قاربت قيمته مليوني دولار، حسب مصادر إعلامية تونسية، وقد رحبت إدارة صاحب وصافة الدوري بالعرض، بما أن توغاي سيكون حراً بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي سيكون من الأفضل رحيله مع وجود عرض مالي كبير. كما ودعت إدارة الترجي لاعبها بعد تألقه طوال المواسم الماضية.

وفوّت النجم الساحلي في خدمات مهاجمه السنغالي، الحسن دياو، إلى المدينة الليبي، ورحب النجم بالعرض لأن وضعه المالي يبدو كارثياً بتزايد الديون وصدور عديد العقوبات في حق النادي، ما جعل إدارته تقبل العرض من أجل تحقيق مكاسب مالية تدعم الميزانية. كما يتردد أن نادي النصر يخطط للتعاقد مع الأوغندي جمال موتيابا، المتألق مع النادي الصفاقسي في الموسم الماضي.

كرة عربية أندية الدوري التونسي تعيد استقطاب المدربين الأجانب

ومرة أخرى يشهد الميركاتو في الدوري الليبي تنافساً قوياً بفضل الميزانيات الضخمة للأندية التي استغلت الصعوبات المالية لمعظم الفرق التونسية من أجل التعاقد مع نجوم الدوري، والاستفادة من مهاراتهم ذلك أن هناك صفقات أخرى طاولت لاعبين لا يعتبرون نجوماً في الدوري التونسي.