نجوم الجزائر في ألمانيا: مازة وبن سبعيني متألقان وعمورة يعاني

- تألق إبراهيم مازة في الدوري الألماني بتتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب لشهر أبريل، حيث أظهر أداءً مميزًا مع باير ليفركوزن، مما يعزز مكانته كموهبة واعدة في كرة القدم الجزائرية. - رامي بن سبعيني يحقق إنجازًا تاريخيًا كأفضل هداف جزائري في الدوري الألماني برصيد 25 هدفًا، مستعيدًا مستواه بعد فترة من التراجع. - تراجع أداء محمد أمين عمورة مع فولفسبورغ ومنتخب الجزائر، حيث يواجه أزمات مع فريقه ومدربه، مما أثر على أرقامه ومكانته الأساسية.

يواصل نجوم منتخب الجزائر، تألقهم في منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، في موسم يشهد بروز أسماء شابة إلى جانب عودة بعض اللاعبين إلى الواجهة، مقابل تراجع لافت لآخرين.

وخطف إبراهيم مازة الأضواء، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني "البوندسليغا" لشهر إبريل/نيسان، مؤكداً صعوده السريع بقميص باير ليفركوزن. وقدّم لاعب خط الوسط الجزائري، مستويات لافتة خلال الشهر، فرضت عليه مكانة أساسية في تشكيلة ليفركوزن.

🇩🇿 Ibo Maza: Bundesliga Rookie of the Month! 🏆

كانت أفضل مباراة له هي الفوز الساحق على فولفسبورغ في 4 إبريل، حيث سجّل هدفًا وأكمل 39 تمريرة، وحصل على تقييم 8.2، ليقنع متابعي الدوري باستحقاقه هذه الجائزة الفردية. ويُعزز هذا التألق مكانة مازة واحداً من أكثر المواهب الواعدة في كرة القدم الجزائرية. هذا الصعود المذهل لا ينبغي أن يغيب عن بال فلاديمير بيتكوفيتش مع اقتراب كأس العالم 2026.

في هذه الأثناء، أعلن نادي بوروسيا دورتموند، أن مدافعه رامي بن سبعيني أصبح أفضل هداف جزائري في الدوري الألماني، بعد أن سجل 25 هدفاً. واستعاد المدافع الجزائري الاعتبار في المباريات الأخيرة بعد فترة فراغ مرّ بها، وسبَّب خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا عندما ارتكب خطأ حاسماً في مواجهة أتلانتا الإيطالي، وكان هدافاً في آخر مباريات الفريق في الدوري.

ولا يحجب تميّز مازة وبن سبعيني، تراجع أداء بعض لاعبي منتخب الجزائر، خاصة محمد أمين عمورة، الذي يواجه الكثير من الأزمات مع فريقه فولسبورغ كما أن أرقامه شهدت تراجعاً كبيراً في الفترة الأخيرة، بعد أن دخل في أزمة مع مدرب فريقه، كما أنه دخل في خلاف آخر مع أحد رفاقه، وهو ما يؤكد مروره بمرحلة صعبة، تأكدت خلال المباريات الأخيرة مع منتخب بلاده بما أنه فقد مكانه الأساسي.