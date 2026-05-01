نجوم التنس يرفضون ملعب سانتياغو برنابيو لهذه الأسباب

حاول رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، ترويج ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية، حتى يكون مكاناً يخوض فيه نجوم التنس المواجهات في بطولة مدريد لكرة المضرب في المواسم المقبلة، غير أنّ الفكرة لم تجد النجاح كما كان متوقعاً، بسبب عدة عوامل.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الجمعة، أنّ بيريز استضاف في 23 إبريل/ نيسان المنصرم، عدداً من كبار نجوم التنس في ملعب سانتياغو برنابيو، أبرزهم الإسباني المعتزل رافاييل نادال، والمصنف الأول حالياً الإيطالي يانيك سينر والبولندية إيغا شفيونتيك، بالإضافة إلى لاعبي كرة القدم الإنكليزي جود بيلنغهام والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، من أجل اللعب على أرضية الملعب الترابية، التي تم تثبيتها في الاستاد الضخم.

وتابعت أنّ مبادرة بيريز في جعل "سانتياغو برنابيو" مكاناً لخوض مواجهات التنس، أثبتت فشلها، بعدما عبّر الكثير من النجوم، عن عدم رغبتهم في المشاركة في بطولة مدريد خلال السنوات المقبلة في هذا المكان، الذي يُعد من أحد أبرز الأماكن في استخدام التقنيات وغيرها في العالم، بالإضافة إلى قرب الملعب من الفندق، الذي يُقيم فيه معظم اللاعبين، الذين يشاركون في بطولة مدريد المفتوحة.

وأوضحت أن السبب الحقيقي وراء رفض النجوم لفكرة اللعب في ملعب سانتياغو برنابيو، يعود إلى أن الاستاد ضخم للغاية، على عكس ما هو متبع في ملاعب التنس، بالإضافة إلى تخوف بعضهم من فكرة إغلاق السقف خلال خوض المواجهات، وهو أمر يُفقد أي لاعب التركيز في المباريات، لأنه يتيح سماع ضجيج الجماهير الحاضرة في المدرجات في أثناء فترة الاستراحة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن نجوم التنس يُريدون خوض البطولات الخاصة بهم في أماكن مخصصة لهذه الرياضة فقط، وليس اللعب في معقل أحد أندية كرة القدم، ولا سيما أنّ تحويل "سانتياغو برنابيو" إلى ملعب خاص بكرة المضرب لم يرق كثيراً من اللاعبين، الأمر الذي يعني أن فكرة بيريز فشلت كلياً.