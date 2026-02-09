نجوم البرازيل المبعدون يستعيدون أمل الظهور تحت قيادة أنشيلوتي

- يستعد منتخب البرازيل لخوض مباريات ودية ضد فرنسا وهايتي في مارس، استعداداً لكأس العالم 2026، مع تغييرات متوقعة في القائمة بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي. - يعود أليسون بيكر لحراسة مرمى البرازيل بعد تعافيه من الإصابة، بينما يسعى رافينيا وأنطوني لتعزيز مكانتهم في المنتخب بعد أداء مميز مع أنديتهم. - مهاجم ليون إندريك يطمح للعودة للمنتخب بعد تألقه مع الفريق الفرنسي، وسط توقعات بمفاجآت في قائمة "السامبا" لاستعادة مكانتهم العالمية.

يستعد منتخب البرازيل لكرة القدم للعودة إلى النشاط عبر خوض مباريات ودية خلال شهر مارس/آذار المقبل، حيث سيواجه المنتخب الفرنسي ثم يلعب ضد هايتي، وذلك استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026. ومن المفترض أن تشهد القائمة التي سيكشف عنها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعض التعديلات قياساً بالتي واجهت المنتخب التونسي في نهاية العام الماضي في فرنسا (1ـ1).

وكان حارس مرمى فريق ليفربول أليسون بيكر خارج حسابات منتخب "السامبا" في المعسكر السابق بداعي الإصابة، وبعد عودته إلى اللعب مع فريق "الريدز"، سيكون حامي عرين نادي روما الإيطالي السابق حاضراً مع منتخب بلاده، رغم أنه يواجه منافسة قوية في الفترة الأخيرة، وهو ما ينطبق على لاعب نادي برشلونة الإسباني رافينيا، الذي كان بدوره خارج قائمة منتخب بلاده في آخر لقاء.

في هذه الأثناء، يطرق نجم ريال بتيس الإسباني أنطوني أبواب العودة إلى منتخب البرازيل في المعسكر المقبل، وذلك بعد العروض التي قدمها في المباريات الأخيرة، حيث بات لاعباً مهماً في ناديه ريال بيتيس الإسباني. ولم يكن حضوره منتظماً مع منتخب بلاده، حيث غاب عن عديد المباريات بسبب تواضع مستواه والإصابات ولكن الوضع الآن اختلف بشكل كبير للغاية.

كما استعاد مهاجم نادي أولمبيك ليون إندريك آمال المشاركة مع البرازيل في المباريات المقبلة، بعدما استفاد من رحيله معاراً عن ريال مدريد، وسجل أهدافاً مع الفريق الفرنسي، ولكنه مطالب الآن بتحسين أرقامه أكثر ليكون قادراً على ضمان حضوره مع منتخب بلاده. وقد تشمل القائمة مفاجآت أخرى بالنسبة إلى منتخب "السامبا" الطامح إلى استعادة مكانته عالمياً بعد التراجع في النتائج خلال بطولات العالم الأخيرة.