حقّق منتخب الأردن إنجازاً استثنائياً في بطولة كأس العرب 2025، بعد أن أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاث مباريات)، مؤكداً تفوقه وعمق خياراته الفنية. ورغم دخول "النشامى" مواجهة مصر بتشكيلة أغلبها من البدلاء (غاب عنها يزن النعيمات وعلي علوان والحارس يزيد أبو ليلى وغيرهم) عقب ضمان التأهل والصدارة مسبقاً، قدّم الفريق عرضاً مبهراً تُوِّج بفوز تاريخي على "الفراعنة" بثلاثية نظيفة.

وخطف نجوم "النشامى" الأضواء بعد الانتصار العريض، إذ غادروا ملعب "البيت" بالأهازيج والموسيقى الشعبية، في مشهد احتفالي لافت جسّد الحالة المعنوية العالية التي يعيشها المنتخب. وردد اللاعبون الأغاني الوطنية، بينما ظهر الانسجام والترابط داخل المجموعة بوضوح. من جهة أخرى، رد نجم منتخب الأردن والعربي القطري، يزن النعيمات على أنباء اهتمام نادي الأهلي المصري بضمه خلال الفترة القادمة، وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة "الكاس" عقب الفوز على منتخب مصر: "كل تركيزي على المنتخب، نرتبط بمباريات مهمة، وسأتحدث لاحقاً عن هذا الأمر. في كل الأحوال، لن أتجاوز نادي العربي القطري".

وبشأن التأهل لدور الثمانية في صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، تابع: "مبروك لنا وحظ أوفر لمنتخب مصر، حققنا العلامة الكاملة. أثبتنا أنه لا فارق بين لاعب أساسي وبديل، وكلنا بمستوى عال، أثبتنا جودة اللاعب الأردني، وأتمنى التوفيق دائماً لزملائي، وكنت أدعو لهم قبل المباراة". واستطرد: "من حق جماهير الأردن أن تحلم، فريقنا قوي، ولكن لكل مباراة ظروفها. لم نحقق شيئاً بعد، بل تجاوزنا الدور الأول فقط". وختم النعيمات: "كل تركيزنا على كأس العرب، وقرعة كأس العالم مميزة، وهذا تتويج لنا بمواجهة الأرجنتين بطل كأس العالم، ونسعى لرفع رأس جماهيرنا".

وشهد المؤتمر الصحافي للمنتخب الأردني بعد اللقاء، لحظة طريفة، كان بطلها اللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، الذي حاول تقليد لهجة مدربه المغربي جمال السلامي، خلال حديثه عن التوجيهات التي تلقّاها منه، بعد الخروج من اللقاء. وقال شرارة مبتسماً، إن السلامي منحه دفعة معنوية عند خروجه من الملعب، قبل أن يُقلّد المدرب بطريقة عفوية قائلاً: "قال لي.. للأمام! العب الكرة للأمام، للأمام!"، ليثير التقليد موجة ضحك في القاعة، كما وجه رسالة، بينت روح العلاقة الإيجابية بين اللاعبين والمدرب.