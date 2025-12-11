فرض لاعبو منتخب الأردن المحترفون في دوري نجوم العراق لكرة القدم، أنفسهم نجوماً بارزين في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، بعدما تركوا بصمة واضحة في مشوار "النشامى" بتسجيلهم أهدافاً حاسمة، في الدور الأول من المسابقة. ومع كل جولة، أكد هؤلاء اللاعبون تأثيرهم الفني الكبير، مقدمين إضافة نوعية انعكست مباشرة على نتائج المنتخب الأردني.

ومن بين الأهداف الثمانية، التي سجلها منتخب الأردن في دور المجموعات، كان لنجومه المحترفين في الدوري العراقي نصيب الأسد، إذ وقعوا على خمسة منها، ليؤكدوا حضورهم المؤثر في منظومة "النشامى". وفي الجولة الأولى، خلال لقاء منتخب الأردن بنظيره الإماراتي، الذي انتهى لمصلحتهم 2-1، قصّ لاعب نادي الكرمة العراقي، علي علوان (25 عاماً)، شريط أهداف منتخب بلاده في البطولة من ركلة جزاء. وفي مواجهة الجولة الثانية، التي قابل فيها "النشامى" منتخب الكويت، سجل لاعب نادي القوة الجوية العراقي، مهند أبو طه (22 عاماً)، هدفاً عالمياً من مسافة بعيدة، فيما ختم علي علوان ثلاثية فريقه، من ركلة جزاء.

ووضع المدافع الأردني، محمد أبو حشيش (30 عاماً)، اسمه على لائحة هدافي منتخب بلاده في كأس العرب، بعدما سجل الهدف الأول في شباك مصر، خلال مواجهة الجولة الثالثة. وجاء هدف لاعب نادي الكرمة العراقي، عند الدقيقة الـ 19، ليحرز الهدف الدولي الأول له، منذ بدء مسيرته مع "النشامى"، والذي جاء بعد 43 مباراة دولية. فيما أضاف علي علوان هدفاً آخر، من ركلة جزاء.