نجوم أميركا أبطال مواجهة كل النجوم بعد نظام تنافسي جديد

تفوق فريق نجوم أميركا على نجوم العالم "أميركا سترايبس" في مواجهة كل النجوم التي أقيمت فجر الاثنين، إذ نجحت رابطة دوري السلة الأميركية للمحترفين، في رهانها لإضفاء مزيد من الحيوية على مباراة كل النجوم عبر الصيغة الجديدة "أميركا ضد بقية العالم".

وشهدت مواجهة كل النجوم بنسختها الجديدة تتويج فريق أميركا على فريق نجوم العالم بالفوز (47-21)، في المباراة النهائية للنسخة الـ75 على ملعب "إنتويت دوم" معقل لوس أنجليس كليبرز، وجاءت البطولة هذا العام بنظام مختلف، إذ استُبدلت المباراة التقليدية بين فريقين بمسابقة مصغّرة من أربع مباريات مدة كل منها 12 دقيقة، بين فريقين من اللاعبين الأميريكيين وفريق يضم المواهب العالمية. وبددت هذه الصيغة الجديدة المخاوف من ضعف الجدية في السنوات الماضية، إذ شهدت مباريات هذا العام اندفاعاً وحماساً ورغبة كبيرة في الفوز، إضافة إلى حضور دفاعي افتقدته النسخ السابقة.

وبالعودة إلى مباراة كل النجوم سجّل تيريس ماكسي تسع نقاط، وأضاف أنتوني إدواردز وتشيت هولمغرين ثماني نقاط لكل منهما، فهيمن فريق نجوم أميركا الشباب على الفريق المنافس المليء بالمخضرمين، في المقابل قاد العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريق العالم بتسجيله 19 نقطة، وسجل دونوفان ميتشل في صفوف فريق سترايبس ست نقاط، كما وأضاف نجم لوس أنجليس ليكرز "الملك" ليبرون جيمس الذي شارك في مباراة كل النجوم للمرة الـ22 في رقم قياسي، خمس نقاط.

وكانت تشكيلة نجوم أميركا ضمت كلاً من سكوتي بارنز (تورنتو رابتورز)، ديفين بوكر (فينكس صنز)، كيد كانينغهام (ديترويت بيستونز)، جايلن دورين (ديترويت بيستونز)، أنتوني إدواردز (مينيسوتا تمبروولفز)، تشيت هولمغرين (أوكلاهوما سيتي ثاندر)، جايلن جونسون (أتلانتا هوكس) وتايريز ماكسي (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز)، والمدرب جيه بي بيكيرستاف من ديترويت بيستونز.

أما تشكيلة فريق "أميركا سترايبس"، فيُشرف على تدريبه ميتش جونسون من سان أنتونيو سبيرز، وتتكون تشكيلته من جايلن براون (بوسطن سلتيكس)، جايلن برونسون (نيويورك نيكس)، كيفن دورانت (هيوستن روكتس)، ليبرون جيمس (لوس أنجليس ليكرز)، دونوفان ميتشل (كليفلاند كافالييرز)، كواهي ليونارد (لوس أنجليس كليبرز)، براندون إنغرام (نيو أورليانز بليكانز) وديآرون فوكس (ساكرامنتو كينغز)، فيما يغيب عن الفريق كريس بول (فينيكس صنز) بسبب الإصابة، وكذلك النجم ستيفن كوري (غولدن ستايت ووريورز).