نجوم أمام صدمة عدم الظهور أو المشاركة الضئيلة في كأس العالم 2026

- نغولو كانتي، نجم كرة القدم الفرنسية، لم يشارك بعد في كأس العالم 2026 رغم تأهل فرنسا للدور الثاني، حيث لم يمنحه المدرب ديديه ديشان الفرصة في المباراة الثالثة ضد النرويج. - المصري هيثم حسن أثار الجدل بعدم مشاركته في أول ثلاث مباريات رغم قدرته على صنع الفارق، لكنه ظهر أخيرًا في المباراة الرابعة ضد أستراليا ضمن دور الـ32. - ياسين تيتراوي وأمين سباعي لم يحصلا على فرص للظهور مع الجزائر والمغرب، بينما لم يمنح توماس توخيل الفرصة لإيفان توني رغم تألقه في الدوري السعودي.

بلغت منافسات كأس العالم 2026، أدواراً متقدمة، ورغم ذلك فإن عدداً من نجوم المنتخبات ما زالوا ينتظرون موعد ظهورهم الأول في هذه النسخة. فلاعب الوسط نغولو كانتي، يُعتبر من نجوم كرة القدم الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، بعدما ساهم في التتويج بكأس العالم 2018، لكنه لم يُشارك في أي مباراة لحدّ الآن في هذه النسخة. ورغم أن فرنسا ضمنت التأهل إلى الدور الثاني سريعاً، فإن المدرب ديديه ديشان لم يمنح الفرصة إلى كانتي في اللقاء الثالث أمام النرويج.

ويُثير المصري هيثم حسن جدلاً واسعاً، فقد اجتهد المصري كثيراً بحثاً عن الحصول على موافقته على تمثيل الفراعنة، ولكن بعد مرور ثلاث مباريات لازم دكة الاحتياط ولم يُشارك في أي لقاء رغم أنه كان يبدو قادراً على المساعدة في نهاية المواجهات بما أنه يملك سرعة فائقة تُساعده على صنع الفارق، لكن الجهاز الفني انتظر حتى المباراة الرابعة، عندما ظهر الجناح الأيمن في اللقاء ضد أستراليا، ضمن منافسات دور الـ32.

وغاب ياسين تيتراوي عن تشكيلة منتخب الجزائر، ولم يمنحه المدرب فلاديمير بيتكوفيتش فرصة تدوين اسمه في سجل البطولة، رغم أنه أظهر أنه قادر على المساعدة في بعض الوضعيات، ولكن وجود منتخب "الخضر" دائماً تحت ضغط النتيجة بما أنه كان متأخراً في النتيجة في معظم المباريات جعل المدرب يعتمد على الأسماء التي تملك خبرات أكبر. كما كان أمين سباعي، ينتظر فرصته للظهور مع منتخب المغرب في كأس العالم، فقد كان بديلاً في أول ثلاث مباريات رغم أن المدرب محمد وهبي قام بالكثير من التبديلات في مختلف المباريات، وهو لاعب أثار اهتماماً واسعاً في فرنسا خلال الأشهر الماضية بعدما تألق مع أنجيه، ليكسب دعوة مفاجأة ولكن مستحقة للمشاركة في كأس العالم.

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وأقدم مدرب إنكلترا، توماس توخيل على تعديلات عديدة على تشكيلة إنكلترا في بطولة كأس العالم 2026، ولكنه لم يمنح نجم الأهلي السعودي، إيفان توني فرصة الظهور رغم تألقه الكبير في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا للنخبة، ويبدو الأمر مستبعداً في المباريات المقبلة، بما أن هاري كين يسجل باستمرار ولا يمكن الاستغناء عنه بعدما سجل خمسة أهداف في أول أربع مباريات.