نجوم أبطال لقطات إنسانية مع حيوانات في الملاعب

- في مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، أظهر اللاعب خوسيه ماريا خيمينيز إنسانية عندما نقل حمامة مصابة خارج الملعب، مما لاقى تصفيق الجماهير. - في تركيا، أنقذ اللاعب غاني كاتان طائر نورس مصابًا بالإنعاش القلبي الرئوي خلال مباراة للهواة، مما يبرز أهمية الإنسانية في الرياضة. - في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2021، قامت نعومي أوساكا بنقل فراشة بأمان، مما يعكس التزام الرياضيين بالرفق بالحيوانات في مختلف الرياضات.

كان عدد من نجوم الملاعب، أبطال لقطات إنسانية في مختلف الملاعب. فقد شهدت مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد (3-2) على ملعب واندا متروبوليتانو خلال الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني حادثاً غريباً. ففي الدقيقة الـ19، عندما كانت النتيجة متعادلة (1-1)، لفتت لقطة أنظار الجميع. وكان لاعب أتلتيكو، كوكي يُنفذ ركلة ركنية باتجاه ماتيو روجيري، وعندما وصلت الكرة إلى المدافع الإيطالي، ارتدت بشكل غريب، بل ومريب، كما ظهر في الإعادة التلفزيونية. واتضح أن حمامة كانت جاثمة على أرض الملعب، اصطدمت بها الكرة.

وبدا الطائر متأثراً بشدة بعد تلك الضربة على رأسه، وحاول الطيران للابتعاد من أرض ملعب مدريد. وفي النهاية، هرع خوسيه ماريا خيمينيز (31 عامًا) لنجدته، ونقله خارج الملعب وسط تصفيق الجماهير، التي حيت موقف لاعبها الإنساني، بعد أن اختار حماية الطائر ومساعدته، ليتواصل بعدها اللعب، مثلما نقل موقع فوت ميركاتو الفرنسي.

كما شهدت مباراة كرة قدم للهواة في تركيا بين فريقي مولاناكابي غوزيلهيسار وإسطنبول يوردوم سبور، مشهداً غريباً. وكانت المباراة نهائياً فاصلاً، وقد توقفت لعدة دقائق في الشوط الأول (الدقيقة 22) بسبب حادثة تتعلق بطائر نورس. فقد أصيب الطائر بالكرة وسقط على أرض الملعب بعد أن أبعدها حارس مرمى إسطنبول يوردوم سبور، محمد أويانيك. وسارع زميله وقائد الفريق، غاني كاتان، إلى النورس محاولاً إنعاشه بالإنعاش القلبي الرئوي. ورغم افتقاره للتدريب على الإسعافات الأولية، تمكن كاتان من إنعاش الطائر بعد تدخل استمر لأكثر من دقيقة. ثم نُقل الطائر إلى الفريق الطبي للمباراة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن النورس أصيب في جناحه وأصبح غير قادر على الطيران. وفي النهاية، خسر غاني كاتان وزملاؤه في فريق إسطنبول يوردوم سبور بركلات الترجيح، وفشلوا في تحقيق الصعود. وعلق محمد أويانيك قائلا: "لقد أخطأنا هدفنا، لكن المساعدة في إنقاذ حياة أمر جيد. كان ذلك أهم من الصعود إلى الدوري"، وفق ما نقله موقع ويست فرانس الفرنسي.

ولم تقتصر اللقطات الإنسانية مع الحيوانات على نجوم كرة القدم فقط، بل كان عدد آخر من الرياضيين في مختلف الاختصاصات أبطال لقطات مشابهة وخاصة في ملاعب التنس. وشهدت بطولة أستراليا المفتوحة في عام 2021، لحظات مثيرة. فبينما كانت نعومي أوساكا تواجه التونسية أنس جابر، حطّت فراشةٌ على وجهها، وبدلًا من طردها، التقطتها اللاعبة اليابانية برفقٍ وحملتها إلى مكانٍ آمنٍ على حافة الملعب، في لقطة مميزة، وقد تكررت مثل هذه اللقطات مع نجوم في ملاعب التنس بشكل متواصل، ويختار اللاعبون الرفق بالحيوانات وتفادي إصابتها.