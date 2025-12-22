نجم هولندي يرفض تهمة تعمد إصابة فان دايك في البريمييرليغ

22 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 12:21 (توقيت القدس)
لحظة إصابة فان دايك أمام توتنهام في البريمييرليغ، 20 ديسمبر 2025 (أليكس بانتلينغ/Getty)
- تشافي سيمونز، نجم منتخب هولندا وتوتنهام، ينفي تعمده إصابة قائد ليفربول فيرجيل فان دايك بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة بالدوري الإنجليزي، ويعتذر عن الهزيمة أمام ليفربول.

- فان دايك يقبل اعتذار سيمونز، ويحثه على التركيز في مسيرته مع توتنهام والاستعداد لكأس العالم 2026، حيث يتوقع أن يكون منتخب هولندا من أبرز المنافسين.

- سيمونز يواجه صعوبة في التأقلم مع الدوري الإنجليزي منذ انتقاله من لايبزيغ، حيث سجل ثلاثة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في 23 مباراة.

رفض نجم منتخب هولندا ونادي توتنهام الإنكليزي، تشافي سيمونز (22 عاماً)، تهمة تعمّده إصابة قائد ليفربول، فيرجيل فان دايك (34 عاماً)، بعدما تلقى ورقة حمراء مباشرة، في المواجهة التي جمعت بينهما، أمس السبت، ضمن منافسات "البريمييرليغ".

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، الأحد، أن عدداً من وسائل الإعلام الهولندية تحدّثت عن تعمد تشافي سيمونز إصابة مواطنه فيرجيل فان دايك، الذي عانى كثيراً خلال المواجهة، التي جمعت بين ليفربول وتوتنهام، وشهدت خسارة الفريق اللندني بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقام تشافي سيمونز بتقديم اعتذاره لمواطنه فان دايك بعد نهاية المباراة، وقال في تصريحاته: "الأخطاء واردة في كرة القدم، لكن فان دايك قائدي في منتخب هولندا، ومن المستحيل أن أتعمد إصابته نهائياً، لا هو ولا أي شخص آخر، وبالنسبة إلى رفاقي في توتنهام وجهازي الفني والجماهير، فإنني أتحمل المسؤولية عن الهزيمة أمام ليفربول، وأقدم لكم الاعتذار".

سلوت مع محمد صلاح في ملعب حديثة الأمراء في دوري الأبطال، 5 مارس 2025 (Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

سلوت يفتح باب المصالحة مع محمد صلاح: حقق ليفربول الكثير بوجوده

وأوضحت الصحيفة أن فان دايك قبل اعتذار مواطنه تشافي سيمونز، وطلب منه التركيز في مسيرته مع نادي توتنهام، والاستعداد بشكل جيد للغاية، ليكون ضمن التشكيلة الأساسية، التي ستشارك في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، إذ من المتوقع أن يكون منتخب "الطواحين" أحد أبرز المنافسين على حصد اللقب الدولي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن نجم منتخب هولندا، تشافي سيمونز، لم يستطع حتى الآن التأقلم مع طريقة لعب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، منذ انتقاله إلى توتنهام، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من لايبزيغ الألماني، لأنه تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف فقط، وقدم أربع تمريرات حاسمة خلال 23 مباراة بجميع المسابقات، وهي أرقام لا تعكس القدرة الحقيقية لصاحب الـ 22 عاماً.

