نجم منتخب هولندا السابق يروي قصة نجاته من حادث مرور مروّع

روى نجم منتخب هولندا السابق، إلييرو إليا (38 عاماً)، تفاصيل نجاته من حادث مرور مروّع كاد يودي بحياته، بعدما تحطّمت سيارته الفاخرة من طراز "لامبورغيني أوروس" التي تُقدّر قيمتها بنحو 270 ألف جنيه إسترليني، في حادث تصادم بين عدد من المركبات على طريق سريع في بلده.

وقع الحادث، مساء السبت، وفقاً لسرد صحيفة دايلي ستار البريطانية، الأحد، على الطريق السريع بالقرب من مدينة لايدن الهولندية، حين كانت حركة المرور تسير ببطء قبل أن تتوقف فجأة، ما دفع اللاعب إلى محاولة التوقف بسرعة، لكن سيارته انزلقت واصطدمت بسيارتين أخريين. وأكدت الشرطة أن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة، رغم حجم الأضرار الكبير الذي لحق بالسيارات المتضرّرة.

وأوضح النجم الهولندي في تصريحات صحافية أنه كان يقود بهدوء عندما حدث التوقف المفاجئ، فقال: "كنت في طريقٍ عادة ما تكون هادئة في ذلك الوقت من الليل. فجأة رأيت السيارات أمامي تتوقف، حاولت الضغط على المكابح لكن السيارة انزلقت ولم أتمكن من تفادي الاصطدام". وأضاف أنه شرح للشرطة تفاصيل ما حدث قبل أن يُسمح له بالعودة إلى منزله بعد انتهاء التحقيقات الأولية.

وأظهرت صور نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي لحق بسيارته، التي تحطمت مقدّمتها بالكامل، في مشهدٍ وصفته الصحافة الهولندية بـ"المرعب". واعتبر اللاعب نفسه محظوظاً للغاية لأن الحادث لم يتسبب في إصابات، كما أكد "أن السيارة يمكن تعويضها، لكن الحياة لا".

وشهدت مسيرة نجم منتخب هولندا السابق محطات عديدة، إذ لعب لأندية بارزة مثل ساوثهامبتون الإنكليزي، وفينورد وتفينتي الهولنديين، ويوفنتوس الإيطالي، كما مثّل "الطواحين" في 30 مباراة دولية وساهم في بلوغ نهائي كأس العالم 2010. واعتزل كرة القدم في عام 2022 بعد إصابة في أربطة الكاحل أنهت مسيرته الاحترافية. وأعاد الحادث الأخير إلى الأذهان قصصاً مشابهة لنجوم كرة قدم واجهوا خطر الموت على الطرقات، وآخرهم نجم ليفربول السابق، دييغو جوتا، الذي فارق الحياة قبل أشهر، في تذكيرٍ صريح بأن الشهرة والثروة لا تحمي أحداً من قدرٍ يتغيّر في لحظة.