نجم منتخب مصر يواجه عقوبة الإيقاف بسبب التحكيم في "الكان"

يواجه نجم منتخب مصر الأول مروان عطية (27 عاماً)، شبح تعرضه لعقوبة قاسية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بسبب تصرفاته المثيرة للجدل عقب الخسارة أمام السنغال بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات المربع الذهبي في المسابقة القارية المقامة حالياً في المغرب.

وذكر موقع ليفربول نيوز البريطاني، الخميس، أن مروان عطية تقدم باتجاه الحكم الغابوني بيير أتشو، بعد صافرة نهاية المواجهة في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا أمام السنغال، وقام بإشارات بيده تدل على تلقي الحكم رشوة مالية، بسبب قراراته التي أثارت الجدل بين الجماهير الرياضة، ما يعني أن نجم منتخب مصر بات تحت طائلة عقوبات ضخمة من طرف "كاف".

وأضاف أن نجم منتخب مصر لم يتوقف عند حدّ الإشارة بيده بعد نهاية المباراة، بل واصل تصرفاته المستفزة أثناء خروجه إلى غرف خلع الملابس، بعدما قام بإلقاء قارورة مياه باتجاه الحكم الغابوني بيير أتشو، وهي الحالة التي أكدها قاضي المواجهة في تقريره النهائي لمواجهة نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، الأمر الذي سيجعل مروان عطية يدفع الثمن باهظاً بسبب ما فعله.

وأوضح أن لوائح لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي تجعلها تفرض عقوبة الإيقاف لمدة مواجهتين على نجم منتخب مصر في حال ثبُت قيامه بسلوك غير رياضي، لكن تقرير الحكم ربما يضاعف عقوبة الإيقاف من أربعة إلى ستة مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية، لأن ما فعله مروان عطية يندرج تحت بند "المس بنزاهة الحكام وسمعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

ويذكر أن منتخب مصر، بقيادة مدربه حسام حسن، يستعد إلى خوض المواجهة أمام نظيره منتخب نيجيريا، يوم السبت المقبل، من أجل تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب، وتنتهي منافساتها الأحد القادم عندما يخوض "أسود الأطلس" المباراة النهائية ضد السنغال.