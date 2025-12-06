نجم منتخب تونس يُغادر كأس العرب... لهذا السبب

- غادر إسماعيل الغربي منتخب تونس في كأس العرب 2025 بناءً على طلب ناديه أوغسبورغ الألماني، الذي أصر على عودته بسبب تغييرات في الجهاز الفني للفريق. - حاول الاتحاد التونسي إقناع أوغسبورغ بالسماح للغربي بالمشاركة في المباراة المصيرية ضد قطر، لكن النادي رفض، مما أثر على فرص تونس في التأهل للدور ربع النهائي. - قرار أوغسبورغ قد يفتح فرصًا جديدة للغربي في النادي، لكنه يحرم منتخب تونس من جهوده في كأس العرب والمعسكر التحضيري لكأس أمم أفريقيا.

غادر نجم منتخب تونس الرديف، إسماعيل الغربي (21 سنة) منتخب بلاده المُشارك حاليًّا في بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر 2025، وذلك بطلب من ناديه أوغسبورغ الألماني، الذي أصرّ على استعادة النجم الشاب في أسرع وقت.

وأشار المدرب المساعد، حمادي الدّو، وكذلك المسؤول عن "نسور قرطاج"، خميس الحمزاوي، في مؤتمر صحافي عقده المنتخب التونسي، ليلة الجمعة في الدوحة، للحديث عن نتائج قرعة كأس العالم 2026، إذ أعلنا تلقي الاتحاد التونسي لكرة القدم، خطابًا رسميًّا، من نادي أوغسبورغ، يطلب فيه عودة الغربي إلى صفوف الفريق الألماني، قبل أن يؤكد المدرب سامي الطرابلسي، اليوم السبت، في مؤتمر صحافي، مغادرة الغربي منتخب بلاده وعودته إلى ألمانيا بطلب من إدارة فريقه.

ويأتي الطلب الذي تقدم به أوغسبورغ، بناءً على قرار من المدير الفني الجديد للفريق، الألماني، إيمانويل بوم، وهو في الأصل مدير التطوير في النادي، لكنه تسلم قيادة الفريق الأول مؤقتًا، خلفًا لساندرو فاغنر، الذي أُعفي منذ أيام قليلة من مهامه، بسبب سوء النتائج، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم، برصيد عشر نقاط.

وحاول الاتحاد التونسي لكرة القدم، جاهداً إقناع إدارة أوغسبورغ بالسماح للغربي، بالمشاركة في لقاء قطر، الذي سيقام الاحد، ضمن منافسات الجولة الختامية من مرحلة المجموعات، خصوصًا أنه سيكون مصيريًّا لكتيبة المدير الفني، سامي الطرابلسي، من أجل المرور إلى الدور ربع النهائي، بعد ما اكتفى الفريق حتى الآن بنقطة وحيدة، إثر التعادل ضد فلسطين والخسارة ضد سورية.

وصحيح أنّ قرار أوغسبورغ هذا، سيفتح صفحة جديدة للغربي الذي سيدخل إلى حسابات فريقه، بعدما تعرّض للتهميش من المدرب السابق، لكنه سيحرم منتخب تونس من جهود اللاعب، إذا نجح المنتخب في الاستمرار ببطولة كأس العرب، وسيمنعه كذلك من حضور المعسكر التحضيري لبطولة كأس أمم أفريقيا، منذ بدايته، تحديدًا إثر نهاية كأس العرب.