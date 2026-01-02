نجم منتخب بوركينا فاسو يفقد نجله في حادث سقوط مأساوي

- تلقى ستيفان عزيز كي، نجم منتخب بوركينا فاسو، صدمة كبيرة بوفاة نجله في حادث مأساوي خلال مباراة مدرسية، مما أثار الشائعات حول ملابسات الحادث. - انتقل عزيز كي من فرحة المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 إلى حزن عميق، حيث غادر معسكر المنتخب ليكون بجانب أسرته، وسط دعم كبير من محبيه في بوركينا فاسو والمغرب. - تسلط الحادثة الضوء على الجانب الإنساني للاعبين المحترفين، وتؤكد أهمية التضامن والدعم في مواجهة صعوبات الحياة الشخصية.

تلقى نجم منتخب بوركينا فاسو الأول، ستيفان عزيز كي (29 عاماً)، صدمة كبيرة في بداية عام 2026 بعد وفاة نجله في حادث مأساوي. وأكدت مصادر متعددة أن الطفل تُوفي إثر سقوطه خلال مشاركته في مباراة كرة قدم داخل المدرسة، فيما بقي اللاعب وأفراد عائلته صامتين، مما ترك الباب مفتوحاً أمام الشائعات والتكهنات حول ملابسات الحادث.

وانتقل ستيفان عزيز كي سريعاً من فرحة المشاركة الفاعلة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، إلى حزن عميق على فقدان نجله. وجاء الإعلان الرسمي لنادي الوداد البيضاوي المغربي، الذي يلعب له عزيز كي منذ الصيف الماضي ليؤكد النبأ، إذ ورد فيه: "ببالغ الحزن والأسى، نقدّم أحر التعازي لستيفان عزيز كي إثر وفاة ابنه". وغادر اللاعب على الفور معسكر منتخب بوركينا فاسو في المغرب، للبقاء إلى جانب أسرته، ومواجهة هذه المأساة الشخصية، وفقاً لما نشره موقع لا ديبيش الفرنسي، اليوم الجمعة. وكان ستيفان قد ساهم قبل أيام قليلة في انتصار بوركينا فاسو على السودان في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حين قدّم تمريرة حاسمة في لقطة الهدف الأول لفريقه.

وأشاد ستيفان عزيز كي سابقاً بحياته العائلية، خصوصاً مع ابنته الصغيرة البالغة خمس سنوات ونصف السنة، والتي كان يشارك صورها ومشاعره تجاهها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد محبو اللاعب في بوركينا فاسو والمغرب دعمهم له خلال هذه الفترة العصيبة، متمنين له الصبر والقوة. وتألق ستيفان عزيز كي في المواسم الماضية مع فريق يانغ أفريكانز في تنزانيا، إذ حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري هناك لعام 2024.

كما تصدر قائمة الهدافين. ويعد اللاعب أحد الأعمدة الأساسية لمنتخب بوركينا فاسو الأول، الذي يستعد لمواجهة ساحل العاج في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مراكش الكبير. وعاشت الجماهير الرياضية حالة من الحزن والتضامن، بعد انتشار نبأ وفاة ابن نجم المنتخب البوركينابي، وسط تأكيدات بأن اللاعب سيحصل على الوقت الكافي للتعافي النفسي، قبل العودة إلى الملاعب، بينما ينتظر محبوه تضحية منه للعودة قبل مباراة "الفيلة". وتسلط هذه الحادثة الضوء على الجانب الإنساني للاعبين المحترفين، الذين يواجهون صعوبات الحياة الشخصية، وسط ضغوطات البطولات والمسابقات الكبرى، وهو درس في الإنسانية والتضامن بين عشاق كرة القدم في كل مكان.