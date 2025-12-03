نجم منتخب إنكلترا يوجه رسالة دعم للنشامى بهذه الطريقة

- وجه يزن العرب رسالة دعم لمنتخب الأردن في كأس العرب 2025، رغم غيابه بسبب احترافه في كوريا الجنوبية، مؤكداً حضوره في كأس العالم 2026. - ظهر خيسيه لينغارد في الفيديو مع يزن العرب، مشجعاً المنتخب الأردني، مما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. - يلعب لينغارد حالياً في الدوري الكوري الجنوبي مع فريق سيوول، بعد مسيرة متقلبة في مانشستر يونايتد وويستهام ونوتنغهام فوريست.

وجّه المدافع الأردني، يزن العرب، رسالة إلى لاعبي منتخب بلاده، اليوم الأربعاء، تزامناً مع غيابه وانطلاق رحلة النشامى في بطولة كأس العرب 2025 أمام الإمارات، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، على استاد البيت، لكن المفاجأة كانت ظهور نجم منتخب إنكلترا، ومانشستر يونايتد السابق، خيسيه لينغارد في الفيديو.

وتمنى يزن العرب التوفيق للاعبي منتخب بلاده في هذه المنافسة، التي يغيب عنها بحكم احترافه في كوريا الجنوبية مع نادي سيوول، وعدم قدرته على الحضور إلى كأس العرب لأنّها خارج التوقيت الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكنه بطبيعة الحال سيكون حاضراً في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا.

وأدار يزن العرب بعد انتهاء رسالته هاتفه المحمول إلى لينغارد الذي كان يجلس إلى جانبه في السيارة، ليقول هو الآخر: "هيا يا أردن، إنّ شاء الله"، لينتشر هذا الفيديو بشكلٍ كبيرٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن يزن العرب يُعد من الأسماء المهمة في تشكيلة المدرب المغربي جمال السلامي، لكنه إلى جانب خمسة لاعبين آخرين، لن يكون حاضراً في كأس العرب، على غرار النجم موسى التعمري.

على المقلب الآخر، يلعب لينغارد في الدوري الكوري الجنوبي مع فريق سيوول منذ عام 2024، حيث خاض 59 مباراة وسجل 16 هدفاً، وهو الذي كان واحداً من المواهب الإنكليزية المهمة، حين بدأ مسيرته في مانشستر يونايتد، الذي تألق بصحبته، قبل أن تتراجع مسيرته تدريجياً ويضطر للخروج معاراً إلى ويستهام في 2021، لينتقل على إثرها إلى نوتنغهام فوريست، لكن الأمور لم تسر معه كما كان يتمنى، ليقرر ترك أجواء "البريمييرليغ".