نجم مخضرم يبعثر ترتيب القادة في منتخب تونس خلال كأس أمم أفريقيا

- منتخب تونس يدخل كأس أمم أفريقيا 2025 معززاً بنجوم مخضرمين، مما يعزز من تنافسية الفريق ودعم اللاعبين الشباب، مع تأثير مباشر على مشوار "نسور قرطاج". - شارة "الكابتن" في المنتخب التونسي قابلة للتغيير حسب التشكيلة، حيث يعتبر فرجاني ساسي القائد الأول برصيد 97 مباراة دولية، يليه علي معلول، ياسين مرياح، وعلي العابدي. - كأس أمم أفريقيا، البطولة الأهم في القارة، ستنظم كل أربعة أعوام بدلاً من عامين، تزامناً مع إطلاق دوري الأمم الأفريقي.

يدخل منتخب تونس لكرة القدم بطولة كأس أمم أفريقيا، المغرب 2025، معززاً بالعديد من النجوم المخضرمين، الذين يملكون خبرة طويلة في المسابقات القارية والعالمية، ولهم دور كبير في دعم اللاعبين الشباب، وربما تأثير مباشر على مشوار "نسور قرطاج" في البطولة.

ويصنع العدد الكبير من النجوم في منتخب تونس تنافساً على مستوى قيادة الفريق، ما يجعل شارة "الكابتن" قابلة للانتقال من لاعب إلى آخر حسب التشكيلة، التي سيعتمدها المدير الفني، سامي الطرابلسي، من مباراة إلى أخرى، خلال منافسات البطولة، بما أنّ المقياس الذي يعتمده المنتخب في تحديد القائد هو عدد المباريات الدولية.

وباعتماد هذا الشرط، يعتبر نجم الغرافة القطري، فرجاني ساسي، القائد الأول لكتيبة "نسور قرطاج"، بما أنه يملك أعلى رقم من المشاركات الدولية، برصيد 97 مباراة، يليه ثلاثي في المركز الثاني، يتصدره المخضرم علي معلول ثم مدافع نادي الترجي، ياسين مرياح، ومحترف نيس الفرنسي، علي العابدي، بـ 93 مواجهة لكل منهم، لكن معلول يعتبر القائد الثاني للمنتخب، وفقاً للمعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد".

ويلعب عامل السن لمصلحة معلول، بما أن صاحب الـ 35 عاماً يعتبر الأكبر عمراً في تركيبة اللاعبين الحاليين، وهو الشرط الذي قد يغيّر من قاعدة ترتيب القادة، في حال دخول معلول أثناء اللعب أو منذ بداية المباريات، وذلك تقديراً لمسيرته الطويلة، وتكريماً لجهوده مع منتخب تونس، حسب المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد".

وتُعتبر كأس أمم أفريقيا البطولة الأهم والأكثر مشاهدة في القارة السمراء، وهي التي انطلقت نسختها للمرة الأولى في عام 1957 بمشاركة ثلاثة منتخبات فقط وهي مصر والسودان وإثيوبيا، قبل أن يصل عدد المشاركين فيها إلى 24 حالياً، مع العلم أنّها كانت تقام كلّ عامين منذ 1968، قبل أن يعلن رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة جوسيبي موتسيبي، أمس السبت، أن هذه المنافسة ستصبح حدثاً يُنظّم كلّ أربعة أعوام تزامناً مع إطلاق دوري الأمم الأفريقي.