نجم ليفربول يفتح قلبه: وفاة جوتا ووالدي دفعتني إلى الاكتئاب

- إبراهيما كوناتي يعترف بمعاناته من الاكتئاب بعد وفاة زميله ديوغو جوتا ووالده، مشيراً إلى أن الاكتئاب يمكن أن يصيب حتى لاعبي كرة القدم رغم الرواتب المرتفعة. - وفاة جوتا كانت صدمة قاسية لكوناتي، مما جعله غير مهتم بأي شيء آخر، لكنه عاد للعب بسبب التزاماته المهنية والعقود. - كوناتي يواجه صعوبة في التوازن بين حزنه الشخصي والتزاماته المهنية، ويعترف بأنه لم يشعر بالتعافي الكامل بسبب تلاحق الأحداث المأساوية.

قال المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي (27 عاماً)، أمس الأربعاء، إنه مر بحالة اكتئاب عقب وفاة زميله في ليفربول ديوغو جوتا ووالده، في وقت كان يواصل فيه أداء التزاماته الكروية. وكان المهاجم البرتغالي جوتا قد توفي، إلى جانب شقيقه أندريه سيلفا، في حادث سير في يوليو/تموز الماضي، فيما رحل والد كوناتي، في يناير/كانون الثاني الماضي بعد صراع طويل مع المرض.

وقال كوناتي لإذاعة فرانس أنتير الفرنسية: "تمر بلحظات صعبة، وقد تصاب بالاكتئاب. حتى في كرة القدم، يمكن أن تعاني الاكتئاب، ولا ينبغي الخجل من الاعتراف بذلك". وأضاف "سمعت كثيراً لاعبين يتحدثون عن معاناتهم من الاكتئاب، لكن بعض الجماهير أو من هم خارج الوسط لا يفهمون ذلك بسبب الرواتب المرتفعة. هذا كلام لا أساس له، ولا ينبغي ترديده".

وأشار اللاعب، والذي أكد في وقت سابق هذا الأسبوع رحيله المرتقب عن ليفربول، إلى أن وفاة جوتا كانت صدمة قاسية بالنسبة له، قائلاً "لقد حطمني الخبر. لم أعد مهتماً بأي شيء آخر في تلك الفترة". وتابع "تعود إلى كرة القدم لأنك لا تملك خياراً آخر. نحن مرتبطون بعقود، ولدينا التزامات تجاه النادي الذي يدفع لنا رواتبنا شهرياً". وأردف "لم يكن أمامنا سوى العودة إلى الملعب واللعب من أجله ومن أجل عائلته، وكذلك من أجل أنفسنا. لا توجد طريقة لتجاوز الأمر، لكنك تتعلم التعايش معه". وفي الوقت نفسه، كان كوناتي يواجه معاناة مرض والده، ما وضعه في حيرة بين حزنه الشخصي والتزاماته المهنية.

وقال "لم أكن أعرف ما الذي يجب أن أفعله. هل أعود إلى المنزل وأتوقف عن اللعب؟ أم أستمر لأن الفريق في حاجة إلي؟. وأضاف "لم أكن أعرف مع من أشارك هذه المشاعر، فاحتفظت بها لنفسي". وبعد وفاة والده في يناير، قطع كوناتي إجازة عائلية وعاد مبكراً لمساندة ليفربول في ظل أزمة إصابات، لكنه أقر بأن التعافي لم يكن سهلاً. وتابع "لم أشعر في أي لحظة أنني في طريق التعافي. فقد تلاحقت هذه الأحداث المأساوية بسرعة، وكلما بدأت ألتقط أنفاسي، كان يحدث أمر جديد". وانضم كوناتي، الذي خاض 27 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، إلى قائمة المدرب ديدييه ديشان المكونة من 26 لاعباً لخوض كأس العالم في أميركا الشمالية.