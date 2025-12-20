نجم ليفربول يروي كواليس اعتذار صلاح بعد تصريحاته المثيرة

- كشف كورتيس جونز عن اعتذار محمد صلاح لزملائه في ليفربول بعد تصريحاته المثيرة التي انتقد فيها المدرب والإدارة، معبراً عن شعوره بالضغوط بسبب النتائج السلبية وتدهور علاقته بالمدرب. - أكد جونز أن اعتذار صلاح يعكس عقليته التنافسية ورغبته في الفوز، مشيراً إلى أن تصريحاته كانت نابعة من حرصه على الفريق، وأن أي غضب كان من مكان جيد وليس للتأثير السلبي. - جاءت تصريحات صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات، قبل أن يعود ويصنع هدفاً في مباراة برايتون، مساهماً في فوز ليفربول.

كشف نجم ليفربول الإنكليزي، كورتيس جونز (24 عاماً)، تفاصيل كواليس اعتذار زميله في الفريق، المصري محمد صلاح (33 عاماً)، بعد الأزمة الإعلامية التي فجرها الأخير بتصريحاته المثيرة، وكان صلاح قد انتقد المدير الفني الهولندي أرني سلوت وإدارة النادي، معبراً عن شعوره أن ليفربول وضعه في موقف صعب بسبب النتائج السلبية، كما أشار إلى تدهور علاقته بالمدرب، ملمحاً في الوقت ذاته إلى إمكانية رحيله خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأكد جونز أن صلاح تحمل مسؤولية ما حدث، وبادر بتقديم اعتذار صريح لزملائه بسبب الضجة الإعلامية الكبيرة التي رافقت تصريحاته، وقال نجم ليفربول في حديثه لشبكة سكاي سبورتس البريطانية، أمس الجمعة: "مو شخص مستقل ويستطيع قول ما يريد، لكنه اعتذر لنا وقال: إذا أثرت على أي شخص أو جعلته يشعر بأي شيء، فأنا أعتذر، هذا هو الرجل الذي هو عليه، أتحدث فقط من معرفتي به وكيف يتعامل معنا، كان إيجابياً أيضاً، وكان مو نفسه تماماً الذي نعرفه، مبتسماً، والجميع تعامل معه بالطريقة ذاتها".

وأوضح نجم ليفربول أن ما صدر عن صلاح يعكس عقليته التنافسية العالية ورغبته الدائمة في الفوز، مشيراً إلى أن الأمر لا يتجاوز كونه ردة فعل نابعة من حرصه على الفريق، ليضيف جونز في حديثه قائلاً "أظن أن هذا جزء من رغبته في الفوز، ولا أعتقد أنه سيكون الأخير، أفهم أن هناك طرقاً مختلفة للتعامل مع الأمور، لكن إذا كان لاعب مرتاحاً للجلوس على مقاعد البدلاء ولا يريد اللعب ومساعدة الفريق، فهذه مشكلة أكبر، أي غضب صدر منا كان دائماً من مكان جيد، وقد لا يكون التعبير عنه مثالياً، لكنه لم يكن أبداً للتأثير على الفريق أو الطاقم أو المدرب".

وجاءت تصريحات صلاح المثيرة للجدل بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة توالياً، في اللقاء الذي تعادل فيه ليفربول أمام ليدز يونايتد بنتيجة (3-3) مطلع الشهر الجاري، وبعد ذلك قرر الجهاز الفني بقيادة أرني سلوت استبعاده من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود إلى التشكيلة في مواجهة برايتون ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز، وشارك صلاح حينها بديلاً، ونجح في ترك بصمته سريعاً بصناعة هدف للفرنسي هوغو إيكيتيكي، ليسهم في فوز "الريدز" بنتيجة (2-0).