نجم ليفربول كاراغر يطالب باستبعاد محمد صلاح فوراً لهذا السبب

- انتقد جيمي كاراغر، نجم ليفربول السابق، أداء محمد صلاح بعد خسارة الفريق أمام مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أن صلاح لا يجب أن يضمن مكانه الأساسي في جميع المباريات، خاصة خارج الديار حيث يحتاج الفريق لدعم دفاعي أكبر. - رغم تسجيله ثلاثة أهداف وصناعته مثلها هذا الموسم، إلا أن أداء صلاح كان أقل من المتوقع، مما دفع المدرب لاستبداله في المباراة الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول دوره المستقبلي في الفريق. - محمد صلاح، الذي جدد عقده مع ليفربول بمبلغ كبير، يُعتبر من أفضل نجوم النادي في السنوات الماضية، حيث حقق العديد من الألقاب الفردية والجماعية، مما يجعله لاعبًا محوريًا رغم الانتقادات.

هاجم نجم نادي ليفربول السباق جيمي كاراغر (47 سنة)، مهاجم الريدز والهداف المصري محمد صلاح (32 سنة)، وذلك بعد ساعات من خسارة الفريق أمام مانشستر يونايتد (2-1)، مساء أمس الأحد، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم لموسم 2025-2026.

وانتقد جيمي كاراغر المهاجم المصري محمد صلاح في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي سبورت"، الاثنين وقال: "أعتقد أننا وصلنا لمرحلة يجب ألا يضمن فيها محمد صلاح مشاركته أساسياً في جميع المباريات. لا أظن أن صلاح يصل إلى مستوى فيرجيل فان دايك في الشعور باليقين بأنه سيكون دائماً ضمن التشكيلة الأساسية. ليفربول لديه حالياً مواجهتين خارج الديار، الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام فرانكفورت والثانية في الدوري أمام برينتفورد. لا أعتقد أن صلاح يجب أن يبدأ أساسياً في كلتا المباراتين".

وتابع جيمي كاراغر انتقاده للهداف المصري مع نادي الريدز في السنوات الماضية، وأضاف ذاكراً: "أعتقد أنه يجب أن يبدأ أساسياً في أنفيلد لأن ليفربول سيأخذ زمام المبادرة وسيكون في الفريق في منطقة المنافس وسيصنع العديد من الفرص، ولكن خارج الديار، حيث تكون هناك حاجة لمساعدة الظهير، لا أعتقد أنه يجب أن يكون أساسياً دائماً بهذا المستوى الذي ظهر فيه حتى الآن".

وسجل النجم المصري، الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم الماضي وصاحب المركز الرابع في تصنيف الكرة الذهبية، ثلاثة أهداف وصنع مثلها مع ليفربول منذ بداية الموسم، ولكن أداءه بشكل عام كان أقل من المنتظر منه، حتى وصل الأمر إلى أن استبدله المدرب آرني سلوت في المواجهة أمام مانشستر يونايتد، ودفع بجيريمي فريمبونغ بدلاً منه في الدقائق الأخيرة من القمة في البريمييرليغ.

ويُعد محمد صلاح من أفضل نجوم نادي ليفربول في السنوات الماضية، فبالإضافة إلى تحقيق لقب الدوري الإنكليزي "البريمييرليغ"، كان هداف البطولة وأكثر من صنع أهدافاً وأفضل لاعب، سواء في البريمييرليغ أو رابطة اللاعبين المحترفين، وكان ذلك سبباً قوياً في تجديد عقده مع ليفربول بمبلغ طائل لمدة موسمين مقبلين.